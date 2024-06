Camarda in Serie A, grossa opportunità: dipende da Fonseca

Per il Milan inizia una nuova avventura, che porterà il club a valorizzare sempre di più i giovani: per Francesco Camarda l’opportunità è davvero importante

Le scorse ore sono state quelle degli annunci ufficiali. Annunci che tutto il Milan, con Zlatan Ibrahimovic in testa, aspettavano da tempo. Annunci che di fatto portano il Diavolo verso una nuova era. Con la nascita del Milan Futuro, il club rossonero dimostra di guardare avanti con decisione e convinzione e di puntare concretamente sui giovani del proprio vivaio. Il progetto Under 23, che vede in prima linea lo svedese, ha mosso dunque i suoi primi passi nei giorni scorsi, con l’ammissione della squadra, che sarà guidata da Daniele Bonera, nel girone B della Serie C.

Come più volte scritto, con la nascita di Milan Futuro, il Diavolo avrà la possibilità di far crescere ulteriormente i propri talenti. Ad arricchire la rosa a disposizione dell’ex difensore saranno chiaramente i ragazzi che nel corso della scorsa stagione hanno guidato la Primavera di Ignazio Abate. Quella squadra che ha regalato diverse soddisfazioni, arrivando in finale di Youth League. Un traguardo storico, reso possibile grazie al tanto talento che il Milan ha coltivato in questi anni. L’emblema di questo percorso è chiaramente Francesco Camarda.

Milan, Camarda tra Serie C e Serie A: via libera dal regolamento

L’attaccante classe 2008, legato al Milan da quando era un bambino e che nei giorni scorsi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, sarà chiaramente il fiore all’occhiello di questo progetto. Addetti ai lavori e non sono curiosi di capire come il giovanissimo bomber, che ha trascinato la Nazionale Under 17 azzurra alla conquista degli Europei di categoria, saprà confrontarsi con una realtà come quella dei professionisti.

La vetrina della Serie C, tra difensori rocciosi e di vecchia scuola, sarà un banco di prova importante per approdare stabilmente in Serie A. Lo sarà ovviamente anche per tanti altri giovani, pronti a spiccare il volo, come Jan-Carlo Simic o Kevin Zeroli e Jimenez. I ragazzi rossoneri, che inizieranno il ritiro a Milanello a contatto con la prima squadra, potranno chiaramente fare la spola tra Milan Futuro e il Milan di Paulo Fonseca. A permetterlo è il regolamento, che non pone paletti per i giocatori under 22. I giovanissimi anche scendendo in campo in Serie A con il portoghese non avranno poi problemi a giocare in Serie C, questo perché nessuno dei calciatori dell’U23 ha certamente disputato più di 50 gare in Serie A (è la condizione imposta alle squadre Under 23).