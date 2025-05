La bordata di Boban a Donnarumma in diretta: “Imperdonabile”

Il pensiero di Boban su Donnarumma dopo la partita fra Arsenal e Psg: l’ex dirigente rossonero non dimentica

L’Inter è in finale di Champions League e il prossimo 31 maggio a Monaco sfiderà il Paris Saint-Germain. Una gara che vede coinvolto indirettamente anche il Milan perché di fronte ci saranno due importanti ex: da una parte Hakan Calhanoglu, dall’altra Gianluigi Donnarumma. Entrambi hanno lasciato i rossoneri a parametro zero scatenando grosse polemiche, tanto da essere ancora oggi presi di mira dai tifosi milanisti. Fra i due, quello che fa più male è sicuramente Donnarumma: un figlio del Milan, nato e cresciuto nel settore giovanile rossonero, esploso a 16 anni grazie a Sinisa Mihajlovic e alla fiducia del club.

A giugno 2021, dopo la qualificazione in Champions League, il portiere, di comune accordo col suo entourage, decise di andar via a costo zero e di accettare l’enorme contratto proposto dal Psg. Fino a poco tempo fa, la sua avventura a Parigi non è stata granché: anche in Francia ha subito grosse critiche per le sue lacune, che sono rimaste le stesse da quando era al Milan. In questa Champions però è stato protagonista con parate di altissimo livello che hanno trascinato la squadra in finale.

Boban non perdona Donnarumma: le parole dell’ex Milan

Sui social, c’è qualche tifoso del Milan che, ironizzando, propone un perdono se dovesse riuscire a battere l’Inter in finale. Non è di questo avviso, invece, Zvonimir Boban, che gli ha lanciato una vera e propria bordata negli studi di Sky Sport dopo la partita contro l’Arsenal di ieri sera. L’ex dirigente rossonero ha parlato del rapporto fra lui e i tifosi e ha detto la sua opinione come sempre in maniera molto chiara e limpida.

Se Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti, Boban risponde: “Non lo so, è una storia molto dolorosa e poco dignitosa. Aveva 20 anni e non voglio addossargli le colpe, ma devi ragionarci anche tu, devi pensare al tuo club che ti ha formato e a quei colori che hai indossato per molti anni. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile“, le parole dell’ex calciatore.

Boban però non ha dubbi sulle sue qualità: “Un fenomeno, ed è sempre stato un predestinato. Ed è bello vederlo parare così perché è italiano e io amo l’Italia. Fa parte dei grandi successi mondiali italiani, è fenomenale e speriamo continui così“. Insomma, le qualità di Donnarumma, per Boban come per qualsiasi altro milanista, non sono in discussione, ma le modalità del suo addio ai rossoneri resteranno per sempre una brutta macchia sulla sua carriera.