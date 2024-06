Summit improvviso, dal Milan all’Arabia: pista concreta

Non solo Leao, un altro calciatore rossonero è finito nel mirino della Saudi Pro League: c’è stato anche un incontro e ora vanno capiti gli sviluppi.

In Arabia Saudita i soldi non mancano e c’è la volontà di investire tanto nello sport, calcio compreso. Nel 2023 sono stati diversi i giocatori importanti che hanno accettato le ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro League. Il nome più noto è quello di Cristiano Ronaldo, ma anche altri hanno scelto di migrare in quel campionato.

Adesso c’è attesa di vedere se ci saranno altri colpi da 90 da parte delle principali società saudite. In questi giorni si è parlato dell’interesse dell’Al Hilal per Rafael Leao, legato al Milan da un contratto che scade a giugno 2028 e che contiene una clausola di risoluzione da 175 milioni di euro. Il club rossonero potrebbe pensare alla cessione solo se dovesse arrivare un’offerta vicina all’importo fissato da tale clausola. Al momento, il giocatore non sembra attirato dalla prospettiva di trasferirsi nella Saudi Pro League.

Addio Milan per Saudi Pro League: un altro rossonero “tentato”

Leao non è l’unico giocatore del Milan che ha ricevuto richieste dall’Arabia Saudita. Da tempo è noto che c’è un interesse anche per Ismael Bennacer, nel cui contratto con scadenza giugno 2027 è presente una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro esercitabile nella prima metà del mese di luglio.

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha fatto la seguente rivelazione sul suo profilo ufficiale X: “Bennacer, molto più di un sondaggio arabo. 4 ore di summit, adesso serve il resto“. Non è stato specificato quale società saudita voglia mettere le mani sul cartellino del centrocampista rossonero, però sembrano esserci intenzioni serie. Nelle prossime ore potrebbero emergere dei dettagli anche economici.

A maggio Enzo Raiola, agente del giocatore, aveva dichiarato a Tuttosport che non era il momento di pensare a questo tipo di trasferimento: “È giovane, ci sarà tempo per pensare all’Arabia“. Da capire se rispetto a quella presa di posizione abbastanza netta possa essere cambiato qualcosa. Normale che di fronte a una super offerta contrattuale possano esserci delle riflessioni.

Oggi Bennacer percepisce uno stipendio da circa 4 milioni netti annui, bonus inclusi. Il rinnovo del contratto con il Milan è avvenuto a gennaio 2023, dopo diverse settimane di trattativa. Se un club della Saudi Pro League gli dovesse offrire 10 milioni o più, vedremo quale sarà la risposta. Il suo connazionale Riyad Mahrez, che l’Al Ahli ha comprato dal Manchester City, ne percepisce circa 50. Nella stessa squadra c’è anche l’ex rossonero Franck Kessie, che ha un ingaggio da quasi 14 milioni.