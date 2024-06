L’addio ormai è certo, il portiere saluta Milanello

Dopo quello di Olivier Giroud, altro inatteso addio in casa Milan: il portiere è a un passo dal salutare Milanello

Il Milan è un cantiere aperto. Finora di certo c’è solo l’approdo sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Stefano Pioli (il tecnico dell’ultimo scudetto del Diavolo).

Tra stop and go e lo stallo nella trattativa per Joshua Zirkzee, il principale obiettivo, il mercato in entrata del Diavolo stenta a decollare. Le altre big della Serie A, in primis i campioni d’Italia nerazzurri che sono a un passo da Josep Martinez del Genoa e che hanno nel mirino il rossoblù Albert Gudmundsson, si rinforzano mentre il Milan, come detto, al momento resta fermo al palo. Infatti, finora come movimenti di mercato si registra solo l’addio di Olivier Giroud che ha deciso di spendere gli ultimi scampoli di carriera in Mls nelle file del Los Angeles Fc. Ma il centravanti francese è in buona compagnia dal momento che anche un portiere in forza al Milan è pronto a fare le valigie.

Milan, altro prestito in Serie B per il portiere

Dopo l’esperienza semestrale all’Ascoli nell’ultima stagione, prima da riserva di Emiliano Viviano e poi da titolare, per Devis Vasquez potrebbe esserci un’altra avventura in Serie B, sempre a tinte bianconere.

Lo Spezia, infatti, ha avviato una trattativa per l’estremo difensore colombiano classe ’98, di proprietà come anticipato nel primo paragrafo, del ‘Diavolo’ rossonero. Il club ligure deve sostituire i partenti Bartlomej Dragowski, trasferitosi al Panathinaikos, e Joroen Zoet, il cui contratto, scaduto, non è stato rinnovato, e in rosa ha solo i giovani Plaia e Mascardi. Ragion per la quale lo Spezia sta cercando profili esperti da regalare a mister D’Angelo in vista del ritiro.

Ebbene, secondo quanto riportato da “La Nazione”, la trattativa per Devis Vasquez sarebbe a buon punto, con il club ligure che, comunque, deve guardarsi dalla concorrenza dell’Hellas Verona e di alcuni club stranieri. Tuttavia, gli spezzini sono in vantaggio per l’estremo difensore colombiano che si fa apprezzare sia per le doti fisico-atletiche sia per l’abilità nel far partire la manovra dal basso.

Devis Vasquez, cresciuto calcisticamente nel Cortuluà, ha vestito le maglie di diversi club sudamericani, tra cui il Patriotas, La Equidad e il Guaranì, prima di sbarcare, nel 2023, nel nostro Paese. Da quando ha varcato i cancelli di Milanello Vasquez ha vestito i colori prima dello Sheffield e poi, come detto, dell’Ascoli di cui ha difeso la porta in 10 occasioni con all’attivo ben 5 clean sheet. Insomma, un portiere di sicuro affidamento e che, quindi, in cadetteria può fare la differenza.