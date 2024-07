Affondo in casa Fiorentina, il Milan piazza il colpo da capogiro

Estate di grandi nomi di calciomercato per il Milan che ha individuato nella rosa della Fiorentina il rinforzo ideale.

Obiettivo nuovo centravanti per il Milan di Paulo Fonseca che a partire dal prossimo 8 luglio tornerà a Milanello. Per quella data il nuovo arrivato tecnico ha l’obiettivo di presentarsi alla squadra e magari anche ai tifosi, cercando di spiegare loro quelle che sono le reali ambizioni del club, sia in campo che in chiave calciomercato. Intanto fonti vicine ai meneghini parlano di un possibile asse con la Fiorentina.

Altra società pronta a dare vita ad un nuovo ciclo. Dopo il periodo con Vincenzo Italiano in panchina, la viola ha deciso di puntare tutto sull’ex Monza Raffaele Palladino. Proprio il nuovo allenatore dei toscani durante le prossime settimane potrebbe ricevere la chiamata da parte della squadra mercato rossonera: c’è un suo tesserato che sembra piacere particolarmente al Milan.

Sarebbe un affare senza dubbio ghiotto per il club che in questo modo farebbe anche uno sgarbo ai rivali. La trattativa, tuttavia, è direttamente collegata ad una cessione illustre. Insomma, se il Milan vende il proprio gioiello allora busserà alle porte della viola.

Il Milan ha deciso, il colpo di calciomercato arriva dalla Fiorentina: è lui il sostituto

Club che da tempo cerca compratori per Nikola Milenkovic ma senza successo. Si è parlato molto del serbo come sostituto di Milan Skriniar, quando passò dall’Inter al Paris Saint Germain, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto. Ora il nome del difensore centrale classe 1997 è tornato di moda nel capoluogo meneghino e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe diventato un nuovo obiettivo del Milan.

I rossoneri hanno bisogno di forze fresche in difesa e il roccioso marcatore della Fiorentina sarebbe un colpo senza dubbio interessante. Prima, però, i meneghini dovranno pensare al futuro di Fikayo Tomori: se l’inglese andrà via allora ci si dedicherà all’affare serbo. Altrimenti rimane difficile credere che il Milan ci proverà comunque. Tomori rimane un giocatore che può vantare diversi estimatori in Italia ma soprattutto all’estero.

Dopo una vita passata a bordo del Chelsea, nel 2021 l’inglese coetaneo di Milenkovic è arrivato a Milano a titolo definitivo. L’affare portò nelle casse dei Blues una somma vicina ai 35 milioni di euro, ora i rossoneri ne chiedono 50 milioni. Se il Newcastle offrirà la cifra richiesta, Tomori farà le valigie e tornerà in Premier League. A quel punto bisognerà aspettarsi l’affondo definitivo per il difensore viola.