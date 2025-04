Comunicazione fatta al calciatore: addio Milan, è finita dopo due anni

Il Milan è già concentrato su quelle che dovranno essere le mosse da chiudere per migliorare la rosa e cercare di riscattare una stagione difficile come quella che sta volgendo al termine.

L’unico obiettivo rimasto al Milan in questa stagione è quello di cercare di raggiungere la finale di Coppa Italia e vincerla per portare a casa il secondo trofeo della stagione e conquistare l’accesso ad una coppa europea.

I risultati deludenti ottenuti in campionato e Champions League hanno reso molto difficile l’annata per la squadra rossonera che ora resta aggrappata alla coppa nazionale per cercare di dare un senso ad un’annata che ha visto anche il cambio di allenatore. In attesa di trovare un nuovo direttore sportivo che possa andare a costruire un nuovo progetto vincente, la proprietà sta già valutando i giocatori presenti in rosa per capire chi dovrà restare e chi dovrà salutare alla fine del campionato in corso. Per un giocatore il destino appare ormai segnato con la dirigenza che gli avrebbe già comunicato la volontà di separare le proprie strade.

Milan, tutto fatto: i rossoneri pronti a salutare un giocatore

Il futuro di Samuel Chukwueze sarà lontano dal Milan. Le due stagioni passate con la maglia rossonera non hanno convinto a pieno e per il nigeriano si aprono le porte all’addio. Ci sarebbero già stati dei contatti tra la proprietà e gli agenti del calciatore che starebbero sondando il terreno all’estero per capire quale possa essere la prossima destinazione.

Arrivato nell’estate del 2023 come uno dei colpi più importanti per quello che riguarda il mercato estivo, l’esterno offensivo classe 1999 ha però deluso le aspettative. Dopo una stagione condita da alti e bassi, l’ex Villarreal ha progressivamente perso il posto da titolare prima agli ordini di Paulo Fonseca e poi sotto la gestione di Sergio Conceicao.

Dopo l’arrivo di Joao Felix in rossonero gli spazio per Samuel Chukwueze si sono ridotti ulteriormente anche se, quando è stato chiamato in causa, ha fatto bene. Per lui si apriranno le porte della cessione in estate con diversi club spagnoli ed inglesi che hanno già preso informazioni sul suo conto senza contare le ipotesi che portano ad un futuro in Arabia Saudita.

A gennaio fu il Bologna a mostrare interesse nei suoi confronti ma non si trovò un accordo con il Milan con i rossoneri che provarono ad inserire il nigeriano nella trattativa che avrebbe dovuto portare Riccardo Orsolini in rossonero. I rossoblu hanno però chiuso le porte per il proprio esterno ed ognuno è rimasto nella sua squadra.