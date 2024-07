Italia, addio Spalletti: il sostituto è già stato scelto

Dopo il flop a Euro 2024, Spalletti rimane in panchina ma è già stata fatta la scelta sul sostituto: ecco di chi si tratta

Che l’Italia non arrivasse agli Europei con i ranghi di favorita e che ci fossero nazionali più attrezzate della nostra, si sapeva. Gli azzurri avevano comunque l’obbligo di difendere adeguatamente il titolo di campione in carica, cosa che non è accaduta, con una uscita di scena ingloriosa e un torneo vissuto fin dall’inizio sotto tono.

Non era facile il girone con Spagna e Croazia, che ha restituito infatti tutte le difficoltà che ci si attendevano e anche di più. Un primo turno passato per il rotto della cuffia, solo grazie alla prodezza di Zaccagni al 98′ contro i croati. Che però ha solamente rinviato di qualche giorno il verdetto. Con la Svizzera, la Nazionale è andata a fondo quasi senza colpo ferire, una disfatta tra le peggiori del calcio azzurro.

Uno 0-2 pesantissimo per come è maturato, con una squadra apparsa svuotata fisicamente, tecnicamente e mentalmente, con pochissime idee su cosa fare. Evidenti le responsabilità del Ct Spalletti che è stato duramente contestato, ma il campo è stato pressoché immediatamente sgombrato dall’ipotesi delle dimissioni. Spalletti resta al suo posto, confermato anche dal presidente FIGC Gravina in una conferenza stampa che ha fatto discutere per una diversa assunzione di responsabilità che ci si sarebbe attesa dai protagonisti.

Italia, addio Spalletti: spunta la data per il nuovo tecnico

Lo stato del movimento calcistico è comunque preoccupante e le prospettive non sono incoraggianti. Ma tant’è, dopo l’estate ci si concentrerà sui prossimi obiettivi, la Nations League come “laboratorio” per i giovani e a seguire l’obiettivo da non fallire assolutamente, le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Proprio il 2026 viene fissato come spartiacque, come data della scadenza del contratto di Spalletti che lo porterà in fondo, prima di cedere il posto a un altro Ct. Che potrebbe essere Carlo Ancelotti, una figura ideale come selezionatore.

A sua volta, l’allenatore di Reggiolo ha altri due anni di contratto con il Real Madrid. Finita questa esperienza, la sua idea sarebbe quella di dire basta con il calcio, ma si proverà a convincerlo e a stuzzicarlo con l’idea di sedere sulla panchina della Nazionale, per sfruttare le sue capacità in termini di gestione del gruppo. Nella speranza che si possa ritrovare una Nazionale finalmente competitiva ai massimi livelli.