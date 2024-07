Svolta Musah, la strada è tracciata: nuova vita al Milan

La prossima potrebbe essere una stagione di grande rilancio per il centrocampista americano: l’arrivo di Fonseca può aiutarlo.

Yunus Musah è stato uno dei volti nuovi del Milan 2023/2024. Forse non molto conosciuto in Italia, ma il club ha deciso di investire circa 20 milioni di euro per comprarlo dal Valencia. Una spesa che non ha convinto.

Non si può dire che il nazionale americano classe 2002 abbia impressionato nella sua prima stagione in maglia rossonera. Stefano Pioli gli ha concesso spazio (40 presenze con 0 gol e 2 assist), però gli ha anche cambiato spesso ruolo e probabilmente questo non lo ha aiutato. A volte ha giocato da centrocampista, altre da esterno destro, e lo abbiamo visto impiegato pure da terzino o da trequartista. Tanti cambiamenti, richieste diverse e forse anche un po’ di confusione generata nella testa del ragazzo.

Musah, come Fonseca può aiutarlo: nuovo ruolo

Ovviamente, è presto per emettere sentenze su un calciatore di neanche 22 anni (li compirà a novembre) alla sua prima stagione nel Milan. Tra l’altro, in un contesto in cui la squadra ha faticato a esprimere con costanza un buon gioco e questo non ha agevolato diversi giocatori. L’ingaggio di Paulo Fonseca al posto di Pioli potrebbe aiutarlo a tirare fuori meglio le sue qualità.

L’allenatore portoghese ha nel 4-2-3-1 il suo modulo preferito, quindi dovrebbe ripartire dallo stesso assetto utilizzato anche dal suo predecessore, ma lavorando diversamente sul piano tattico. L’alternativa è il 4-3-3, altro modulo che l’ex di Arsenal e Valencia conosce bene anche grazie alla nazionale e che era quello che Pioli aveva adottato a inizio stagione.

Yunus con Fonseca dovrebbe essere impiegato solo come centrocampista e dovrà crescere sotto tanti punti di vista. Oltre a disciplinarsi tatticamente, dovrà migliorare nel recupero dei palloni. Può diventare un buonissimo mediano di contenimento, anche se ha già fatto vedere di avere pure la personalità per puntare l’area avversaria palla al piede. È veloce e a volte ha lo spunto per saltare l’avversario e creare situazioni pericolose. Poi non è sempre preciso nell’ultimo passaggio e nel giro, ma può migliorare.

In generale, Musah dovrebbe studiare N’Golo Kanté e ispirarsi a lui per la sua crescita. Non è facile raggiungere il livello del francese, però con il duro lavoro il centrocampista del Milan può fare uno step importante. Il fatto di avere alle spalle un anno di esperienza in Italia gli sarà certamente di aiuto per fare meglio nella seconda stagione. Vedremo se con Fonseca scatterà il feeling.