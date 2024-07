Via a zero, il Milan non ha dubbi: mai più in rossonero

Decisione presa, il Milan non intende proseguire con lui: se ne andrà senza grossi rimpianti

Poco alla volta sta prendendo forma il mercato del Milan, colpi in entrata non ce ne sono stati, tuttavia si presume che essi prenderanno forma nelle prossime settimane. L’urgenza da parte di Paulo Fonseca di costruire la nuova rosa è piuttosto elevata e i dirigenti rossoneri sono a lavoro per accontentarlo il prima possibile.

Il Milan ha come unico scopo quello di dimenticare la scorsa stagione per ripartire al meglio tra meno di tre mesi: per farlo ha intenzione di sfoltire la rosa in modo da avere più caselle a disposizione da riempire con nuovi interpreti.

Uno dei nomi più in vista che di sicuro lascerà la squadra è Divock Origi, appena rientrato in Italia dopo il poco felice campionato al Nottingham Forest. Per lui non c’è nessuna possibilità di rimanere anche la prossima stagione.

Milan saluta Divock Origi: addio senza rimpianti

Due reti in trentasei partite nell’anno successivo allo Scudetto. Davvero poco considerando che il belga proveniva da una squadra come il Liverpool che aveva aiutato a suon di reti importanti (tra cui diverse pesanti in Champions League). Ci si aspettava di più da lui, ma Pioli non lo ha mai sfruttato appieno e lui non ha mai capito al cento per cento i meccanismi della nostra Serie A, decisamente differenti rispetto a quelli della Premier League.

Fonseca non lo avrà a disposizione il prossimo anno, dato che è quasi certo che se ne andrà in qualche altro lido, forse al di fuori dei top 5 campionati europei.

Su di lui rimane vivo l’interesse della SüperLig turca, in particolare si parla di una cessione che potrebbe far risparmiare ai rossoneri diversi milioni di euro da investire per il nuovo centravanti (si parla in tal senso di Romelu Lukaku, ma anche del messicano Santiago Gimenez, in forza al Feyenoord). Sarebbe una separazione scontata, dato che Origi comunque non rientrava nei piani della nuova guida tecnica: nonostante fosse arrivato a Milano col preciso compito di sostituire Olivier Giroud, il belga non ha mai convinto e persino al Nottingham Forest ha deluso le aspettative di tutti.

Nel frattempo i rossoneri ragionano anche su altri reparti, centrocampo incluso. Si lavora da questo punto di vista su Youssouf Fofana del Monaco, forte mediano che potrebbe arrivare a Milanello per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.