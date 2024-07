La storia si ripete, il Milan fa all-in: triplo colpo

La società rossonera ha tre idee importanti per il suo mercato in entrata: si possono sviluppare nuovi affari con un club “amico”.

Niente rivoluzioni, ma il Milan farà diversi acquisti fondamentali in questa sessione estiva del calciomercato. In ogni reparto ci saranno degli interventi per rendere vincente la squadra affidata al nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Difesa, centrocampo e attacco hanno bisogno di almeno un colpo importante, un titolare ciascuno. Giorgio Furlani ha garantito che la società non sarà timida sul mercato, pur tenendo sempre d’occhio l’equilibrio del bilancio, quindi i tifosi dovrebbero stare abbastanza tranquilli. E Zlatan Ibrahimovic ci ha messo la faccia dell’affermare che c’è un progetto vincente, attendiamo i fatti. L’8 luglio ci sarà il raduno a Milanello e finora non c’è alcun nuovo acquisto. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno movimenti in entrata.

Milan, tre nuovi acquisti dalla Premier League

Il Milan vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Chelsea per fare nuove operazioni. Nel recente passato sono arrivati calciatori importanti come Fikayo Tomori, Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

In questi giorni si parla con insistenza dell’interesse dei rossoneri per Romelu Lukaku, rientrato a Londra dopo il prestito alla Roma. Ci sono stati dei contatti, anche se al momento non sembrano esserci le condizioni per concretizzare questo affare. Infatti, il Milan è disposto a prendere l’attaccante belga solamente in prestito e senza obbligo di riscatto. Invece, i Blues preferiscono una cessione a titolo definitivo ed erano partiti da una richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino.

Nessuno offrirà questa cifra, considerando anche i 31 anni del giocatore e il suo stipendio, però probabilmente ne serviranno 25-30. Se a fine luglio-inizio agosto Lukaku dovesse essere ancora al Chelsea, allora non è escluso che possa esserci un’apertura a un trasferimento in prestito. In agguato c’è anche il Napoli, dove Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte.

Oltre all’ex Inter, altri due calciatori dei Blues sono nella lista del Milan. Uno è Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese classe 2003 cercato già nel 2022 quando militava nell’Aston Villa. Il Chelsea ebbe la meglio offrendo 18 milioni più bonus. Adesso la dirigenza rossonera si è fatta avanti proponendo un prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma anche in questo caso a Londra non stanno aprendo a tale soluzione.

L’altro giocatore del Chelsea oggetto di dialoghi è Trevoh Chalobah, già sondato in passato. Il difensore non rientra nei piani di Enzo Maresca ed è destinato a partire. Nel suo caso, una cessione in prestito non può essere esclusa, anche se i Blues preferiscono fare cassa e quindi danno precedenza alle offerte a titolo definitivo. Vedremo se il Milan porterà a casa un altro giocatore della squadra londinese.