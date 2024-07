Cessione in Premier League, per 35 milioni lascia il Milan

Un calciatore rossonero è richiesto in Inghilterra e una buona offerta potrebbe generale una notevole plusvalenza a bilancio.

Il Milan non ha bisogno di vendere per fare mercato, ma finora non c’è stato comunque alcun acquisto. E se dovessero arrivare proposte particolarmente alettanti per qualche giocatore, verrebbero prese in considerazione. Lo abbiamo già visto con Sandro Tonali un anno fa.

I tifosi temono di perdere dei titolarissimi come Mike Maignan e Theo Hernandez, anche se Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che resteranno. Soprattutto l’eventuale cessione dell’ex Real Madrid preoccupa, perché trovare un altro terzino sinistro di simile livello è difficile.

Il diretto interessato ha detto che il suo futuro verrà deciso dopo l’Europeo, quando probabilmente sarà più chiara la situazione e capiremo se vi siano anche possibilità di rinnovo. Lui e il connazionale hanno un contratto che scade a giugno 2026, quindi firmare un nuovo accordo sarebbe importante.

Milan, né Theo né Maignan: chi può partire

Se l’annuncio di Ibrahimovic dovesse essere rispettato dai fatti, potrebbero comunque esserci una o due cessioni importanti in casa Milan. Non è un segreto che ci siano delle richieste dall’Arabia Saudita per Ismael Bennacer, che sta valutando se lasciare il calcio europeo per la Saudi Pro League. E ce n’è anche un altro che è al centro di rumors di mercato.

Ci riferiamo a Malick Thiaw, obiettivo del Newcastle United per rinforzare una difesa che nell’ultima stagione ha subito troppo e che ha bisogno di un innesto anche nell’ottica di sopperire a eventuali infortuni. È stato ingaggiato a parametro zero Lloyd Kelly, proveniente dal Bournemouth e obiettivo anche del Milan nel mercato invernale, però il club vuole piazzare un altro colpo importante.

Ci sono già stati dei contatti, anche se la trattativa non è ancora decollata. Il club rossonero è pronto a valutare le offerte e vorrebbe incassare 35 milioni di euro da una eventuale partenza del difensore tedesco. Arrivato nell’estate 2022 dallo Schalke 04 per circa 9 milioni, Thiaw è diventato titolare nella seconda metà della stagione e ha messo in mostra ottime qualità. Al suo secondo anno in rossonero doveva confermarsi, ma tra problemi fisici e una squadra poco equilibrata in campo, ha faticato più del previsto.

Da capire fino a quale cifra sia disposto a spingersi il Newcastle United, che ovviamente sta valutando anche altri difensori centrali. Mister Eddie Howe si aspetta un buon colpo da parte della dirigenza e il tedesco è un profilo che gli piace. Vedremo se l’affare si concretizzerà.