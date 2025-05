Milan, l’Europa è ancora possibile: cosa serve per la qualificazione e tutte le combinazioni

Il Milan può ancora arrivare in Champions League, in Europa League e in Conference League. Tutte le possibili combinazioni e cosa serve

In finale di Coppa Italia, il Milan aveva tutto da perdere. Vincere il trofeo non avrebbe cambiato granché il giudizio sulla stagione, ma sarebbe stato importante per due motivi: per rendere più dolce quest’anno disastroso e per qualificarsi all’Europa League grazie alla scorciatoia. Invece, niente da fare. E le probabilità che il Milan nella prossima annata non giochi le coppe europee sono sempre più alte. Non è ancora detto perché mancano due partite alla fine del campionato e c’è addirittura ancora la possibilità che i rossoneri arrivino quarti: è uno scenario quasi impossibile, ma l’aritmetica non si può mettere in discussione.

Difficilissimo anche raggiungere la qualificazione in Europa League e addirittura la Conference League: entrambe sono legate alla posizione finale del Bologna, che con la vittoria della Coppa Italia è già automaticamente nella seconda competizione europea. Ma cosa serve al Milan per poter arrivare almeno in Europa League o Conference League? Vediamo insieme i dettagli e tutte le possibili combinazioni.

Milan, cosa serve per andare in Europa League o Conference League: le combinazioni

La classifica di Serie A in questo momento dice Bologna 7° con 62 punti e Milan 8° con 60 punti. Se il campionato finisse adesso, il Milan sarebbe fuori da tutto coi rossoblu, invece, qualificati in Europa League insieme alla Lazio 5°; in Conference League, invece, ci andrebbe la Roma, che è sesta (ed è incredibile pensare che con una vittoria a Bergamo sarebbe adesso quarta davanti alla Juventus). Ma ci sono altre due partite di campionato da giocare e tutto può ancora succedere.

I rossoneri saranno di nuovo a Roma nel prossimo turno per affrontare la squadra di Claudio Ranieri e poi chiuderanno in casa col Monza: inutile dire che, per avere residue speranze di qualificazione, bisogna fare sei punti e sperare in passi falsi delle altre. Come detto, tutto dipende da come si posizionerà il Bologna. Di seguito, tutte le combinazioni:

Bologna al quarto posto : Bologna in Champions League, 5a e 6a in Europa League, 7a in Conference League.

: Bologna in Champions League, 5a e 6a in Europa League, 7a in Conference League. Bologna al quinto posto : Bologna in Europa League con la 6a e 7a in Conference League.

: Bologna in Europa League con la 6a e 7a in Conference League. Bologna dal sesto posto : 5a in Europa League insieme al Bologna (Coppa Italia) e 7a in Conference League.

: 5a in Europa League insieme al Bologna (Coppa Italia) e 7a in Conference League. Bologna dal settimo posto in giù: 5a in Europa League insieme al Bologna (Coppa Italia) e 6a in Conference League.

Milan in Champions, Europa League o Conference: le combinazioni

Ad oggi, il Milan ha ancora la possibilità di finire: quarto, quinto, sesto e settimo. Tutto ovviamente dipenderà dai risultati delle prossime due gare. Fra pochi giorni c’è subito una gara che sarà decisiva. Conceicao deve affrontare la Roma di Ranieri, che si è fermata a Bergamo dopo una lunghissima serie di risultati positivi. I giallorossi sono ancora in corsa per la Champions ma ora devono sperare in passi falsi della Juventus. Ai rossoneri invece non servono calcoli: è necessario vincere per tenere aperte una piccola porta alla speranza, altrimenti sarà tutto inutile. Come detto, è ancora possibile la qualificazione a tutte e tre le competizioni e queste sono le combinazioni: