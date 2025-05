Affare Abraham, si chiude il colpo in attacco: lo prende il rivale del Milan

Le ultime sul futuro dell’attaccante inglese, destinato a far ritorno alla Roma, prima di cambiare ancora una volta maglia. Ecco il suo destino

E’ destinata a concludersi l’avventura al Milan di Tammy Abraham. L’attaccante inglese non ha certo fatto male con la maglia rossonera, ma i costi per il suo acquisto sono ritenuti eccessivi. Il calciatore ha, infatti, uno stipendio da oltre 4,5 milioni di euro netti stagione. L’ex Chelsea guadagna, dunque, più del doppio degli altri due attaccanti, Santi Gimenez e Luka Jovic, che percepiscono sui 2 milioni di euro netti.

L’annata di Tammy Abraham non può essere considerata negativa, con dieci gol e sette assist realizzati, in poco più di 1700 minuti, ma il Diavolo non è intenzionato ad affrontare una spesa così importante. Oltre allo stipendio, infatti, va considerato il costo del cartellino che di certo non sarà inferiore ai venti milioni di euro.

E’ vero che il Milan avrebbe la possibilità di mettere sul piatto Alexis Saelemaekers, ma la valutazione fatta del belga da parte del Diavolo è più alta e lo stipendio decisamente più basso non rendono lo scambio equo. Così l’ex Anderlecht è destinato a far ritorno alla base, al pari di Tammy Abraham.

Abraham, ecco il suo futuro: giocherà ancora in Italia

L’inglese, dunque, farà ritorno nella Capitale, ma in giallorosso la sua avventura è terminata da tempo. La Roma ha, infatti, deciso di puntare su Dovbyk, pagato 40 milioni di euro. Va considerato, inoltre, che Eldor Shomurodov sta facendo molto bene, grazie al lavoro di Claudio Ranieri. L’uzbeko così è destinato a restare.

Per Abraham, quindi, non c’è davvero spazio. In estate la Roma lavorerà per trovargli una sistemazione, con il contratto in scadenza nel 2026 non ci sono alternative. E’ molto probabile così, che l’addio avvenga per molto meno dei 20 milioni che i giallorossi vorrebbero. Attenzione, anche a possibili scambi.

Oggi Abraham ha alcune possibilità anche di restare in Serie A. Dopo l’Inter, ha iniziato a pensarci seriamente la Juventus. I bianconeri in estate si ritroveranno senza centravanti. Kolo Muani lascerà Torino, al pari di Dusan Vlahovic che la Vecchia Signora vuole assolutamente cedere. Cristiano Giuntoli è pronto ad acquistare due attaccanti e uno – quello di scorta – può essere davvero Tammy Abraham. Prima però la Juventus dovrà mettere le mani sul grande centravanti