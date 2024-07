La clausola è un assist: il Milan ci prova

Sky rivela che il club rossonero è interessato a un giocatore che potrebbe arrivare pagando una cifra non altissima: sarebbe un buon affare.

Il calciomercato del Milan deve ancora decollare e i tifosi sono impazienti di vedere nuovi acquisti. In particolare, vogliono sapere chi sarà il nuovo numero 9. Ci sono grandi aspettative e la speranza è quella che venga preso il centravanti giusto.

Da mesi si parla di Joshua Zirkzee come obiettivo principale, però la trattativa sembra essere in una fase di stallo. La società rossonera sta valutando anche altri nomi per il ruolo. Ce ne sono diversi nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, che sanno di non poter sbagliare scelta. È troppo importante scegliere un attaccante capace sia di garantire un buon numero di gol sia di contribuire efficacemente al gioco della squadra. Paulo Fonseca si aspetta di avere a disposizione un profilo adatto alle sue idee di calcio e non una terza scelta.

Milan, occasione Morata: i rossoneri ci provano sul serio

Tra i nomi accostati al Diavolo ci sono Artem Dovbyk del Girona, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Romelu Lukaku del Chelsea, Tammy Abraham della Roma e altri ancora. Le opzioni non mancano, anche se oggi non è chiara la direzione che verrà presa dalla società. Ci sono valutazioni ancora in corso.

Il Milan sta seriamente pensando ad Alvaro Morata. Un obiettivo concreto e che non sarebbe molto costoso in termini di cartellino: nel suo contratto è presente una clausola di risoluzione da 13 milioni di euro. In questi giorni il 31enne spagnolo ha affermato di voler rimanere all’Atletico Madrid, ma quella presa di posizione era più legata al desiderio di non andare in Arabia Saudita. Infatti, sembra che l’ex Juventus fosse molto vicino al trasferimento nella Saudi Pro League: aveva una super offerta dall’Al Qadsiah, ma alla fine ha preferito non accettarla.

Adesso si tratta di capire se Morata aprirà a un passaggio al Milan o se preferirà davvero restare alla corte di Diego Simeone, che ha chiesto alla dirigenza un nuovo attaccante. In caso di ok al trasferimento, bisognerà vedere quali saranno le richieste economiche dello spagnolo, che oggi percepisce uno stipendio da circa 6,5 milioni netti annui. Alvaro, legato ai Colchoneros fino a giugno 2026, è sposato con l’italiana Alice Campello. Sicuramente un ritorno in Italia non sarebbe soluzione sgradita per lei, che comunque non ha mai forzato in questa direzione. Vedremo se il Milan convincerà l’ex Juve a tornare in Serie A.