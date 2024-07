Milan incredulo: ha detto no, preferisce la rivale

Un calciatore importante ha rifiutato il Milan, preferisce una rivale: tifosi delusi, nessuno poteva mai immaginarlo

Non si sblocca il mercato del Milan. Nonostante Paulo Fonseca sia stato ufficializzato ormai da giorni e il mese di luglio sia ormai arrivato, il popolo rossonero è ancora in attesa del primo grande colpo di questa sessione estiva di mercato. Un colpo che, con tutta probabilità, dovrà riguardare l’attacco. Ma proprio da uno dei bomber nel mirino della dirigenza milanista arrivano pessime notizie: ha deciso di rifiutare l’offerta per aspettare la proposta di una squadra rivale.

Con l’ipotesi Zirkzee ancora in piedi, ma ormai remota rispetto a quello che avrebbe potuto essere solo pochi giorni fa, è inevitabile che Ibrahimovic e le alte sfere del club rossonero stiano rivolgendo le proprie attenzioni altrove. Le alternative, d’altronde, non mancano, e anche a un costo tutto sommato inferiore rispetto al bomber del Bologna.

Il problema è che il primo nome nella lista delle “seconde scelte” avrebbe già fatto sapere di voler aspettare un’altra proposta. Per quanto il Milan resti un club di indubbio fascino, una big potenzialmente in lotta ogni anno per lo scudetto, c’è un altro progetto che sembra stuzzicare maggiormente le sue fantasie. Ed è il progetto di una rivale rossonera.

Milan, niente Lukaku: il bomber belga ha scelto un’altra squadra di Serie A

Da giorni ormai si racconta dell’interesse, sempre più forte, del Milan per Romelu Lukaku. Il bomber belga, in uscita dal Chelsea dopo una buona stagione in prestito alla Roma, potrebbe infatti essere lasciato andare per una somma tutto sommato accettabile, e garantirebbe al Milan quell’esperienza necessaria per poter competere non solo per la qualificazione alla prossima Champions.

Il problema è che, nella sua mente, Lukaku si vede già da giorni altrove. Per quanto l’offerta rossonera lo tenti, in questo momento l’attaccante ex Inter starebbe temporeggiando in attesa della proposta del Napoli, in virtù del suo rapporto, a dir poco speciale, con mister Antonio Conte.

Lo ha spiegato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale: “Romelu ha fatto il punto con il suo entourage. Nella sua testa il Napoli in questo momento ha un posto speciale. Altre ipotesi non sono escluse, ma il club di Conte ha la priorità“.

Qualora il Napoli dovesse quindi riuscire a vendere Osimhen in tempi brevi, il matrimonio tra Lukaku e il club azzurro è destinato a concludersi. L’unica speranza del Milan è riposta quindi proprio nella cessione del nigeriano: un’operazione complessa che potrebbe necessitare ancora di diverse settimane per potersi concretizzare. E non è detto che Lukaku sia disposto a rimanere in attesa tutto questo tempo prima di poter decidere il proprio futuro.