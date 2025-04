Milan, tegola pesantissima: un big va ko, ufficiale l’operazione

I rossoneri perdono un titolare, è arrivato il comunicato del club: brutta mazzata per Conceicao.

Dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina a San Siro, venerdì sera il Milan affronterà l’Udinese in Friuli. Sergio Conceicao non avrà tutta la squadra a disposizione.

Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek erano dati per assenti certi, dato che hanno dei problemi fisici da risolvere. È acciaccato anche Santiago Gimenez, uscito un po’ malconcio dal derby di Coppa Italia contro l’Inter, ma la sensazione è che l’ex Feyenoord possa recuperare. Purtroppo, si è aggiunto un nuovo infortunato in queste ore e lui sicuramente non ci sarà a Udine: ci riferiamo a Kyle Walker.

Milan, Kyle Walker infortunato: cosa è successo

Purtroppo, il terzino inglese ha accusato un problema fisico che gli impedirà di poter essere convocato per Udinese-Milan e non solo. Una brutta notizia per i suoi compagni e per mister Sergio Conceicao.

Il club rossonero ha diramato il seguente comunicato: “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione“.

Non sono stati indicati tempi di recupero precisi, probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più. Un vero peccato perdere un giocatore del livello dell’inglese, che per esperienza e qualità è importante per la difesa e per tutta la squadra.