Che occasione per il Milan: affare da 25 milioni

Clamoroso ritorno di fiamma del club meneghino, che stavolta può chiudere per un giocatore già inseguito anni fa

A volte ritornano. Proprio quando, complice il fatto che siano passati ben 5 anni dal primo, lungo, corteggiamento, nessuno si sarebbe più aspettato un rinnovo dell’interesse, ecco che la pista si riapre. Come fosse un segno del destino.

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca, in attesa di mettere a segno il clamoroso colpo Lukaku, riparte dal ‘vecchio’. Intendendo con ciò la volontà di bussare alle porte dell’Atletico Madrid – sì, il club di appartenenza dell’obiettivo è sempre lo stesso – per un attaccante che figurava in cima alla lista della campagna acquisti che Paolo Maldini, nell’estate del 2019, stava portando avanti per conto di Marco Giampaolo, neo assunto alla guida dei rossoneri.

Era il Milan della prima era Gazidis, quella del pre-Pioli (il parmigiano sarebbe poi arrivato dopo 8 giornate a sostituire l’allenatore nato a Bellinzona); un Milan che aveva appena abbracciato Theo Hernandez ed Ismael Bennacer, allora esordienti in maglia rossonera ed oggi veterani del club.

Quella lunga estate, contrassegnata dalla volontà di porre le basi per un ciclo vincente, fu dominata dalla telenevola sull’arrivo dell’attaccante argentino. Col club colchonero che non scese mai sotto il tetto dei 40 milioni: una cifra che alla fine il Milan non si sentì di corrispondere, abbandonando la pista. Ma non definitivamente, evidentemente.

Correa, può essere la volta buona: ‘bastano’ 25 milioni

Forse non sarà più – per lo meno con la stessa continuità di prima nell’arco dei 90 minuti – l’imprendibile folletto che faceva impazzire tutte le difese della Liga, ma Angel Correa è ancora un fattore. Un signor giocatore. Cifre alla mano, il rendimento dell’argentino si è sempre mantenuto costante.

Anche nella passata stagione, quando si presupponeva potesse avere meno spazio, il nativo di Rosario ha realizzato 9 gol in campionato, replicando lo score della stagione precedente. Se consideriamo tutte le competizioni, parliamo di 11 gol in 47 partite, a cui si aggiungono 3 assist. Niente male per uno che, nel reparto offensivo dell’Atletico, deve fare i conti con gente come Alvaro Morata ed Antoine Griezmann.

Come riferito dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com‘, il club colchonero è disposto a trattare la partenza del suo giocatore per una cifra vicina ai 25 milioni. L’aria di rinnovamento in seno al reparto offensivo del roster di Simeone ha coinvolto anche il piccolo argentino, ormai da 10 anni con la camiseta rojiblanca. Che sia questa la volta buona per celebrare il matrimonio tra il Milan e Correa?