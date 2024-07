Dalla padella alla brace: salta un’altra trattativa per il Milan

Il club rossonero continua ad andare alla ricerca di nuovi acquisti per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Fonseca.

Questi mesi estivi saranno un periodo di grande rivoluzione per il Milan che si appresta a cambiare corso e ad affidarsi ad una nuova guida tecnica dopo aver vissuto gli ultimi cinque anni con Stefano Pioli. La scelta della società per cercare di tornare a lottare per il vertice è ricaduta sull’allenatore portoghese Paulo Fonseca. Adesso la dirigenza e gli operatori di mercato rossoneri dovranno cercare di fornire al tecnico ex Roma una rosa rinforzata rispetto alla scorsa stagione.

Il mercato in entrata del Milan fino ad ora però è ancora fermo e i dirigenti di via Aldo Rossi non sono riusciti a mettere a segno alcun colpo nonostante le diverse trattative che sono state imbastite e i numerosi interessi per diversi giocatori importanti. Sul fronte uscite invece, il Diavolo ha già perso per fine contratto dei giocatori importanti come Simon Kjaer, Antonio Mirante e soprattutto Olivier Giroud che andrà chiuderà la sua carriera a Los Angeles e che necessita di un sostituto.

Dovbyk-Milan: l’affare rischia di infrangersi, il centravanti ucraino preferirebbe restare al Girona

Molti tifosi milanisti chiedono infatti alla società di iniziare a mettere a segno qualche colpo importante per dare il via alla preparazione estiva con un gruppo già ben definito. Molte delle disponibilità economiche del club per questa sessione di mercato, saranno puntate sul nuovo attaccante che non potrà essere sbagliato a nessun costo per cercare di fare una stagione importante sia in Serie A che in Champions League.

Per sostituire Giroud, uno dei nomi che era emerso nelle scorse settimane era quello di Artem Dovbyk che ha ben impressionato tutti quanti nell’ultima stagione di Liga andando a segnare la bellezza di 24 gol in 36 partite. Il Milan sognava infatti di rendere il centravanti ucraino il suo nuovo numero 9 ma ora sembrano esserci intoppi.

Come raccontato dal quotidiano spagnolo AS, Dovbyk avrebbe informato la dirigenza del Girona della sua volontà di restare in Spagna ancora la prossima stagione. L’attaccante ucraino sembra quindi preferire giocare ancora nel Girona dove ha dimostrato di poter fare la differenza e cercherà di mettersi in mostra anche nella prossima Champions League che si è conquistato sul campo con i compagni. Il Milan sembra quindi obbligato a dover puntare su un nuovo obiettivo.