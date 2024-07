Se ne va con lo sconto: il Milan ha detto sì

Il Milan ha accettato le richieste del calciatore. Lascerà il club rossonero ad un prezzo di favore. La dirigenza ha deciso di cederlo, ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo e Paulo Fonseca è pronto ad accogliere a braccia aperte i nuovi acquisti. I rossoneri non dovranno fare grandi rivoluzioni perché il tecnico portoghese non cambierà il modulo usato per diversi anni da Stefano Pioli, ma proverà soltanto a portare qualche novità tattica. Si ripartirà dalla difesa a quattro, con i due mediani a centrocampo e un attacco composto da due esterni, un trequartista e un centravanti.

Prima di accogliere i nuovi acquisti, è possibile che Fonseca sia costretto a salutare un calciatore che è stato molto importante nello scacchiere tattico di Pioli nelle ultime stagioni. Sembra che il giocatore abbia chiesto la cessione e il Milan sia intenzionato ad accontentarlo. L’offerta che questo calciatore ha ricevuto è economicamente importante ed il club rossonero non può pareggiarla. Ecco di chi si tratta e quali potrebbero essere i dettagli dell’operazione in uscita.

Bennacer lascia il Milan? Forse arriva anche lo sconto

Ismael Bennacer è pronto a lasciare il Milan dopo cinque stagioni da grande protagonista. Il centrocampista algerino è arrivato a San Siro nell’estate del 2019, acquistato dall’Empoli, ed è stato immediatamente titolare nel centrocampo rossonero. Resterà per sempre nella storia del Milan perché ha vinto lo scudetto del 2022, ma in questi anni ha conquistato tutti, quindi potrebbe essere un duro colpo per i rossoneri lasciarlo partire.

Bennacer ha ricevuto un’offerta molto importante dall’Al-Ittihad, club dell’Arabia Saudita che potrebbe essere allenato da Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ha fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo e la dirigenza araba non si è tirata indietro. Il calciatore ha una clausola rescissoria da cinquanta milioni di euro, ma potrebbe raggiungere l’Arabia Saudita ad un prezzo inferiore. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Milan sarebbe disposto ad abbassare le pretese per accontentare le richieste del centrocampista algerino.

Qualora la trattativa andasse in porto, il Milan incasserebbe almeno quaranta milioni di euro e avrebbe la liquidità per sostituire Bennacer. Inoltre, il club lombardo non ha la possibilità di pareggiare l’offerta dei sauditi, quindi preferisce lasciarlo andare e non tenerlo scontento. Bennacer ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027, ha totalizzato 170 presenze in rossonero, mettendo a segno otto reti in cinque stagioni.