Colpo Milan, arriva grazie a Calafiori

Il trasferimento di Calafiori potrebbe agevolare il club rossonero in una operazione di mercato: ecco perché.

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un difensore centrale mancino, ma non è ancora chiaro quale sia l’obiettivo principale. Ci sono diversi nomi che sono trapelati in queste settimane.

L’ultimo profilo che è stato associato ai rossoneri è Strahinja Pavlovic, 23enne serbo che milita nel Red Bull Salisburgo. Preso in considerazione anche dal Napoli e da alcune squadre della Premier League, il giocatore ha una valutazione da circa 20 milioni di euro. Prezzo poco più basso per Diogo Leite, 25enne portoghese che milita nell’Union Berlino. Gli osservatori hanno monitorato entrambi con grande attenzione nell’ultima stagione e sono presenti nella lista dei potenziali rinforzi per la difesa di Paulo Fonseca.

Calafiori via dal Bologna: il Milan ne approfitta

Ovviamente, oltre a Pavlovic e Leite, ci sono altri centrali difensivi che il Milan pensa di comprare. Da non escludere un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo.

Ci riferiamo a Jakub Kiwior, molto apprezzato già ai tempi in cui giocava in Serie A con la maglia dello Spezia. Nel gennaio 2023 l’Arsenal ha investito circa 20 milioni di euro e lo ha portato a Londra, dove finora il polacco ha totalizzato 38 presenze, 2 gol e 3 assist tra Premier League, Champions e le altre competizioni. Con Mikel Arteta non è stato amore a prima vista e per questo si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia nell’ultima sessione invernale del calciomercato.

Kiwior non stava giocando ed era scontento del suo status nei Gunners, disposti a valutare solo offerte per una cessione a titolo definitivo e non prestiti. Il giocatore è rimasto a Londra e nella seconda metà della stagione ha trovato spazio come terzino sinistro, giocando con una certa frequenza anche grazie ai problemi fisici di Oleksandr Zinchenko e Takehiro Tomiyasu.

Adesso l’ex Spezia può diventare nuovamente cedibile, perché l’Arsenal è ormai a un passo dall’acquisto di Riccardo Calafiori dal Bologna per circa 50 milioni. Con questa operazione si verrebbe a ridimensionare nuovamente il ruolo di Kiwior nella squadra di Arteta. Il club londinese può aprire anche a un prestito, ma solo con obbligo di riscatto. Pure la Juventus si è interessata al difensore 24enne, che tornerebbe molto volentieri a giocare in Serie A.