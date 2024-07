Il Milan ha scelto l’attaccante: addio Zirkzee, l’annuncio ufficiale

Zirkzee non verrà a Milanello, ma il club rossonero ha già le idee chiare sul centravanti da comprare: ecco cos’hanno detto Ibra e Fonseca.

Per mesi si è parlato dell’interesse del Milan per Joshua Zirkzee e a un certo punto sembrava che l’olandese fosse anche vicino all’acquisto, ma non lo vedremo in rossonero. Il suo futuro non sarà a Milano e probabilmente neppure in Italia, dato che ora c’è il Manchester United in pole position.

Nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca è arrivata una risposta chiara da Zlatan Ibrahimovic sul numero 9 del Bologna: “È il passato. Abbiamo un attaccante in mente, non dico il nome. C’è qualcuno che puntiamo. Su Zirkzee non sono deluso. Realtà e voci sono due cose diverse. Giravano voci che non rappresentavano la realtà. Abbiamo un’idea per l’attacco e speriamo che entri più velocemente possibile“. Non arriverà l’olandese, però c’è un profilo che potrebbe presto arrivare a Milanello.

Milan, le caratteristiche del nuovo numero 9

Fonseca ha tracciato l’identikit del tipo di centravanti che lui e la società intendono prendere: “Ce ne serve uno bravo a giocare negli ultimi 30 metri, che sappia giocare senza spazio. L’attaccante deve apportare tanto alla squadra. Sappiamo che giocatore vogliamo e ci aspettiamo di averlo a breve.“.

Anche dalle parole dell’allenatore portoghese si evince che il nuovo numero 9 potrebbe essere vicino. Da capire chi arriverà. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Alvaro Morata, che può lasciare l’Atletico Madrid pagando la clausola di risoluzione da 12-13 milioni di euro. In questo momento è impegnato all’Europeo con la Spagna, eventualmente bisognerà attendere la fine del torneo per vederlo arrivare a Milano. Non è ancora chiaro se voglia fare questo trasferimento, visto che è molto legato ai Colchoneros e ha un buon rapporto con Diego Simeone.

In Spagna l’Atletico Madrid viene dato all’assalto di Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga e acquistabile pagando al Girona i 40 milioni della clausola. Anche se era trapelata la volontà dell’attaccante ucraino di rimanere in Catalogna, sarebbe difficile rifiutare l’offerta dei Colchoneros. Il suo arrivo aprirebbe la porta al trasferimento di Morata, che sarebbe una buona scelta per il Diavolo.

Sullo sfondo rimangono anche altri nomi per l’attacco del Milan, ad esempio Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Il primo ha segnato tanto con Fonseca nelle scorse due stagioni, un totale di 52 gol. Avendo un contratto che scade a giugno 2025 potrebbe arrivare per un prezzo non troppo alto.