Non solo Morata, il Milan pronto a chiudere per un altro centravanti

Il Milan punta con decisione su Morata, ma non è l’unico centravanti che può sbarcare in rossonero: giorni fondamentali

Con il ritiro precampionato cominciato agli ordini di Paulo Fonseca, a seguito del raduno a Milanello, il Milan deve accelerare sul mercato, per dare al tecnico portoghese gli innesti necessari per essere competitivi nella stagione che verrà. Esigenza di cui la società rossonera è consapevole e infatti il Diavolo sta rompendo gli indugi, specialmente per il reparto offensivo.

Senza esito il lungo inseguimento a Zirkzee, il Milan non si è piegato alle esose richieste di commissioni degli agenti dell’olandese e ora il talento del Bologna pare indirizzato al Manchester United. Pista mai realmente decollata quella per Lukaku, la scelta per il numero 9 a questo punto ricade su Morata, che vedrebbe di buon occhio l’ennesimo ritorno in Italia e pare aver rotto definitivamente con l’Atletico, essendo intenzionato a cambiare aria.

Non sembra difficile riuscire a trovare le giuste condizioni economiche per l’approdo dello spagnolo in rossonero, operazione che consentirà anche un altro colpo al centro dell’attacco. Si parlava di un altro profilo olandese, nei giorni scorsi, come Memphis Depay, ma pare che questa pista si stia un po’ raffreddando. L’ulteriore centravanti, così, dovrebbe essere un profilo già seguito dai rossoneri in passato.

Milan, dopo Morata si concede il bis con il ritorno di fiamma per Broja

I tempi sembrano maturi per l’arrivo di Armando Broja a Milano. L’albanese, classe 2001, viene accostato al Milan già da un paio di estati. Molto giovane, ma con potenzialità considerevoli, che per vari motivi non sono ancora esplose.

Due stagioni fa, il giocatore di proprietà del Chelsea ha avuto un grave infortunio e ha messo insieme poche presenze. Più continuità lo scorso anno, ma l’annata disastrosa dei ‘Blues’ ha inciso. Pochettino ha avallato il passaggio in prestito al Fulham, dove il trend non è cambiato.

Chelsea che a questo punto pensa alla cessione, con il Milan che però spera di ottenere condizioni di favore. La richiesta dei londinesi per il cartellino è di circa 20 milioni di euro, ritenuti troppi dal Diavolo, che vorrebbe, invece, un prestito oneroso con successivo diritto di riscatto, per valutare le sue prestazioni come bomber di scorta e in prospettiva prima di prendere una decisione definitiva.