Svolta Saelemaekers, resta al Milan con un nuovo ruolo

L’esterno belga è già a Milanello e può continuare ad allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca. Ecco l’ultima idea legata all’ex Bologna

Alexis Saelemaekers è tornato alla base. L’esterno belga, dopo un’ottima stagione, vissuta da protagonista con la maglia del Bologna, è rientrato a Milanello e ha iniziato a lavorare con il resto della squadra, guidata da Paulo Fonseca. In pochi pensavano, fino a qualche settimana fa, che il calciatore l’8 di luglio potesse essere ancora al centro sportivo di Carnago.

L’annata agli ordini di Thiago Motta è stata più che positiva e tutto lasciava pensare che i rossoblu versassero nelle casse del Diavolo i dieci milioni di euro utili per il riscatto. Il cambio di allenatore, però, ha spinto i felsinei a fare altre scelte, con Vincenzo Italiano che ha deciso di puntare su altri calciatori. In questi ultimi giorni così il nome di Alexis Saelemaekers è stato accostato a diverse squadre di Serie A: al Torino, alla Fiorentina, ma soprattutto alla Juventus, club in cui ritroverebbe l’allenatore con cui ha fatto meglio e che lo rivorrebbe. La cessione di Saelemaekers non è certo un discorsi dei prossimi giorni, anche se non è da escludere che si scaldi presto la pista Premier League.

Milan, la nuova vita di Saelemaekers

Nel frattempo, però, il giocatore belga continuerà a lavorare e a sudare a Milanello, con Paulo Fonseca alla guida. Alla fine non è da escludere che il calciatore rimanga a vestire il rossonero se non dovesse arrivare l’offerta giusta. E’ una possibilità da non escludere, soprattutto se dovesse essere il tecnico portoghese a chiederne la permanenza.

Saelemaekers potrebbe così essere il vice Rafa Leao, d’altronde Thiago Motta lo ha utilizzato spesso sulla sinistra ed è proprio lì che sembra poter rendere meglio. Lo spostamento del belga sulla fascia mancina, con Samu Chukwueze e Christian Pulisic sulla destra, porterebbe Noah Okafor ad essere considerato soprattutto come punta centrale. Potrebbe così essere lo svizzero a svolgere il ruolo di vice Alvaro Morata (dando per scontato che sia lui il nuovo numero nove del Milan), insieme chiaramente a Luka Jovic. Il serbo continuerà ad essere il jolly del Diavolo, quell’attaccante capace di spaccare le partite e di essere decisivo entrando dalla panchina, come gli è capitato spesso lo scorso anno con la maglia del Milan, ma anche agli Europei con quella della Serbia.