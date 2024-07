Colpo in Serie B, nuovo rinforzo in arrivo per Fonseca

Il Milan è pronto a centrare un nuovo rinforzo per Paulo Fonseca: arriva dalla Serie B, ma potrebbe essere molto importante in prospettiva futura

Il Milan di Paulo Fonseca sta prendendo forma, nonostante qualche titubanza da parte dei tifosi e un calciomercato che fa fatica a decollare. L’arrivo di Joshua ZIrkzee è sfumato, ma Zlatan Ibrahimovic ha promesso che presto un nuovo bomber arriverà comunque e su questo ci sono pochi dubbi, visto l’addio certo di Olivier Giroud.

È proprio l’attacco, al netto del possibile acquisto di un nuovo mediano – Fofana resta il primo della lista -, il reparto su cui la dirigenza si sta muovendo con maggiore urgenza, in modo da permettere al nuovo allenatore di lavorare con un gruppo quasi al completo già in ritiro e dare fin da subito un’impronta ben chiara alla squadra.

Non ci sono, però, solo le operazioni maggiori, perché la società è concentrata anche su diversi profili giovani che potrebbero garantire prospettive e lo sviluppo futuro della rosa. Uno di questi arriva dalla Serie B, ma piace al club, tanto da essere diventato in poco tempo un’alternativa credibile per l’attuale sessione estiva.

Il Milan pensa a Volpato: colpo di prospettiva dalla Serie B

Sugli esterni, il Milan attualmente si sente a posto (o quasi). Con la permanenza di Rafael Leao e la presenza di Christian Pulisic, Fonseca ha calciatori di livello internazionale da poter schierare con continuità. Per il futuro, però, occhio all’opzione Cristian Volpato.

Ha esordito da giovanissimo con la maglia della Roma, mostrando spunti eccezionali, qualità in dribbling e un’ottima capacità di incidere negli ultimi trenta metri. Dopo il percorso nella Capitale, è passato al Sassuolo, dove le cose non sono andate molto bene: nonostante l’infortunio di Domenico Berardi, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto e non ha salvato il club neroverde dalla Serie B.

Ora ci pensa il Milan, nonostante sia legato agli emiliani da un contratto valido fino a giugno 2028. La sua valutazione si aggira sui 5 milioni di euro, i rossoneri potrebbero prelevarlo e girarlo in prestito a un altro club di Serie A con cui avrebbe la possibilità di mettersi in evidenza e ritrovare i colpi che l’hanno caratterizzato fin dal percorso nel settore giovanile. Vedremo, dunque, se l’idea del club lombardo si trasformerà presto in una vera e propria trattativa e quali saranno le società della massima serie pronte a puntare su di lui.