Il Milan fissa il prezzo a 25 milioni: ora l’addio è ad un passo

Tempo di addii in casa Milan con i rossoneri che potrebbero salutare un pezzo importante della rosa per 25 milioni di euro.

Il calciomercato del Milan è partito a rilento con i rossoneri che hanno visto sfumare finora alcuni obiettivi della società, primo fra tutti Zirkzee, ormai pronto ad ufficializzare il suo passaggio al Manchester United.

Il mancato acquisto del centravanti olandese ha aumentato il problema relativo alla prima punta in casa Milan con i rossoneri che hanno bisogno di un sostituto di Olivier Giroud, andato via ufficialmente lo scorso 1 luglio dopo la scadenza del suo contratto con il club. In questo momento in pole sembra esserci Alvaro Morata ma il Milan attenderà la fine dell’europeo prima di sferrare l’assalto decisivo all’ex attaccante della Juventus. Per chiudere un colpo in entrata però, il Milan è pronto a chiuderne uno in uscita con la società che ha fissato il prezzo di un giocatore cercato da diversi club di Premier League.

Calciomercato Milan, c’è il prezzo: cessione vicina

Il Milan ha fissato il prezzo di Yunus Musah intorno ai 25 milioni di euro con il centrocampista statunitense che piace a diversi club inglesi, dal Crystal Palace all’Aston Villa passando per il West Ham.

Il centrocampista ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi in casa Milan con il mediano che è stato utilizzato da Stefano Pioli in diversi ruoli del campo, da mezzala ad esterno offensivo fino al terzino destro. Giunto in rossonero per una somma intorno ai 20 milioni di euro, Musah potrebbe quindi salutare dopo un solo anno con la maglia rossonera. Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta intorno ai 25 milioni di euro il Milan darebbe l’ok alla sua partenza andando subito a reinvestire la somma sul mercato.

Un giocatore che potrebbe prendere il suo posto in rosa è Youssouf Fofana. Il francese ha appena visto terminare la sua avventura all’europeo con l’eliminazione in semifinale della nazionale transalpina ad opera della Spagna. Il calciatore del Monaco è destinato a cambiare maglia ed il Milan sembra essere in pole, pronto a chiudere l’affare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Un altro calciatore che potrebbe presto salutare il Milan è Lorenzo Colombo. Tornato dal prestito al Monza, il giovane centravanti ha diversi estimatori in Serie A con la Lazio che potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il classe 2002. Il tecnico Baroni lo conosce bene avendolo avuto a Lecce e potrebbe chiedere il suo acquisto complice anche l’addio sempre più vicino di Immobile.