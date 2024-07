Non solo Morata, altro bomber a zero: il Milan piazza il doppio colpo

Doppio colpo in attacco per il Milan: non solo Alvaro Morata, anche un altro attaccante potrebbe diventare rossonero

Il Milan non lascia ma raddoppia. Perso Zirkzee, ormai volato verso Manchester insieme alle commissioni, o presunte tali, che avrebbero frenato l’affare ormai qualche settimana fa, e lasciata volatilizzare anche quella suggestione Lukaku che per qualche giorno ha intrigato i tifosi, il club rossonero sta puntando con forza su Alvaro Morata. Lo spagnolo, pronto a disputare la finale di Euro 2024, non ha chiuso le porte a un ritorno in Serie A, e in questo momento il suo arrivo è sempre più probabile. Ma non escluderebbe un possibile affondo anche su un altro bomber.

Considerando l’età non più verdissima e la propensione non certo straordinaria al gol, i vertici del club rossonero avrebbero deciso di dare qualche garanzia in più al nuovo tecnico Paulo Fonseca affiancando a un calciatore comunque di altissimo livello come l’ex attaccante della Juventus, un altro attaccante dai colpi importanti, seppur tecnicamente e tatticamente molto diverso dallo spagnolo. Un rinforzo in più in un reparto ancora in cerca d’autore dopo l’addio di Giroud che, nonostante i suoi 37 anni, rappresentava una garanzia fino a pochi mesi fa, e che si sta rivelando ben più complicato da sostituire di quanto si potesse credere solo lo scorso maggio.

Non solo Morata, il Milan tenta il doppio colpo in attacco: arriva il pupillo di Fonseca

Per quanto al momento non sembri un allenatore-manager, e anzi il suo contributo al mercato all’apparenza si stia rivelando quasi nullo, Fonseca a quanto sembra un ascendente sulle decisioni della dirigenza potrebbe averle.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, l’altro attaccante, teoricamente di riserva, su cui i rossoneri potrebbero fiondarsi è infatti un suo vecchio pupillo al Lille, un giocatore che ha già allenato nell’ultima stagione con risultati soddisfacenti, e che in rossonero potrebbe rivelarsi una vera sorpresa, in grado di stupire gli scettici.

Il nome in questione è quello di Yusuf Yazici, attaccante turco classe 1997, giocatore di duttile e di grande esperienza, trequartista, seconda punta, all’occorrenza ala e anche bomber atipico. Insomma, un profilo che non scalderebbe il cuore dei tifosi all’arrivo ma che potrebbe regalare grandi soddisfazioni sul campo.

Reduce da una stagione discreta al Lille, condita da 5 gol e 2 assist in 27 presenze in campionato, al momento è svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero in rossonero come rincalzo, per affiancare Morata e dare maggiori garanzie al tecnico Fonseca, atteso da una stagione che, tra campionato e coppe, potrebbe andare oltre le 50 partite. E pensare di poterle fare tutte con la responsabilità dell’attacco sulle sole spalle di un ragazzo classe 1992 sarebbe in effetti un rischio che né il tecnico portoghese, né i dirigenti rossoneri, sembrano disposti a correre.