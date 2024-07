Bomber di scorta, un altro grande ritorno dopo Morata

Il punto sull’attacco del Milan: non solo Alvaro Morata. Il Diavolo può prendere un altro centravanti. Il punto della situazione

Sono le ore di Alvaro Morata al Milan. Il club rossonero è pronto ad affidare la maglia numero nove all’attaccante spagnolo. Una volta concluso l’Europeo, il Diavolo si aspetta il via libera definitivo da parte del giocatore per la fumata bianca.

Sale dunque l’attesa tra i tifosi del Diavolo, che non vedono l’ora di esultare per il primo colpo di mercato. Alvaro Morata è davvero vicino e ormai tutto è apparecchiato: il Milan ha, infatti, deciso di versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 15 milioni di euro della clausola rescissoria e garantirà all’attaccante delle Furie Rosse uno stipendio da big, a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus per quattro anni. Un contratto davvero importante che non lascia dubbi in merito alla centralità di Morata nel progetto rossonero.

Lo spagnolo raccoglierà in tutto e per tutto l’eredità di Olivier Giroud, dentro e fuori dal campo. Sarà leader tecnico ma anche di spogliatoio. Sarà al centro dell’attacco a completare il reparto con Christian Pulisic e Rafa Leao e potrà dare consigli ai più giovani portando la sua esperienza, oltre che i suoi successi. Si aspetta, dunque, solo il suo ultimo ok per dar via alle danze già a partire nei prossimi giorni.

Non solo Morata, il Milan osserva l’ex Inter

Ma come più volte detto, il Milan è pronto a sfruttare le occasioni che il mercato presenterà per rafforzare l’attacco. Non è certo da escludere un addio di Luka Jovic, qualora dovesse arrivare un’offerta convincente.

Ma a prescindere dal futuro del serbo, che il Diavolo considera un jolly, un calciatore abile a cambiare le partite, subentrando dalla panchina, il Milan potrebbe prendere un altro attaccante, per completare il reparto. In questi giorni si sono fatti diversi nomi, ma è difficile che il club decida di investire tanti soldi su un giocatore, che dovrà fare di fatto la riserva di Morata. Così, come detto, attenzione alle occasioni che presenterà il mercato. Una di queste può tornare ad essere Mauro Icardi, che ha voglia di Italia e che in queste stagioni non ha smesso di segnare in Turchia con la maglia del Galatasaray. Sullo sfondo resta Memphis Depay se ad agosto sarà ancora libero.