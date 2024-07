Commissioni per Zirkzee, rivelata la cifra che spenderà il Manchester United

È venuto alla luce l’importo che i Red Devils verseranno a Joorabchian per il trasferimento dell’attaccante olandese.

Joshua Zirkzee continuerà la sua carriera in Premier League. C’è accordo totale tra lui, il Manchester United e il Bologna.

Per il cartellino del giocatore i Red Devils dovrebbero spendere 42,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra superiore a quella della clausola di risoluzione da 40 milioni, che per contratto andava pagata in un’unica soluzione. Il club inglese ha offerto qualche milione in più per poter ottenere un pagamento dilazionato in tre rate. Condizione accettata dal Bologna, che dovrà anche versare il 40% al Bayern Monaco in virtù dell’accordo stipulato al momento dell’acquisto nel mercato estivo 2022.

Zirkzee al Manchester United: ecco quanto incassa Joorabchian

Come dichiarato da Zlatan Ibrahimovic nell’ultima conferenza stampa, Zirkzee per il Milan era “il passato”. C’era stato un tentativo, però non è stata trovata la quadra per chiudere positivamente l’affare. Un fattore di cui si è spesso parlato è quello delle commissioni da versare a Kia Joorabchian.

Più fonti hanno fatto sapere che l’uomo d’affari iraniano era partito da una richiesta di ben 15 milioni. The Mirror ha rivelato che il Manchester United ne pagherà 10. Tra cartellino e commissioni un affare che supera i 50 milioni e che rappresenta il primo colpo di mercato targato INEOS, il gruppo britannico guidato da Jim Ratcliffe che ha acquistato il 25% delle azioni e che ha preso in mano la gestione sportiva del club.

Il nuovo direttore sportivo è Dan Ashworth, strappato al Newcastle United con il pagamento di un indennizzo. Zirkzee è ritenuto un acquisto ideale per rinforzare un attacco nel quale nell’estate 2023 era già arrivato Rasmus Hojlund dall’Atalanta, che ha incassato oltre 70 milioni da questa cessione. Certamente nelle scorse settimane non sono mancati i contatti tra il giocatore ed Erik ten Hag, olandese come lui.

Sarà interessante vedere se Zirkzee riuscirà a confermarsi a grandi livelli in Premier League, il campionato più competitivo del mondo. È reduce da un’ottima stagione con il Bologna e deve dimostrare di poter giocare a un livello più alto. Avrà anche una vetrina importante come l’Europa League, che il Manchester United cercherà di vincere.

Il 24enne olandese ha indubbiamente un grande talento, anche se poco sfruttato da Ronald Koeman nel recente Europeo. Il commissario tecnico gli ha concesso due presenze, ma con un totale di meno di 10 minuti in campo. Avrà modo di riscattarsi se farà bene con i Red Devils.