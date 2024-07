Contatti in corso, il Milan non molla: nuovo tentativo

Il Milan può mettere le mani sul giocatore per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro. Contatti in corso tra le parti, il punto

Sta per decollare il calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a mettere a segno i primi colpi, a partire chiaramente dall’attaccante. Il nome caldo è quello di Alvaro Morata, che il Diavolo può acquistare per i 15 milioni di euro della clausola rescissoria.

Nessun problema per lo stipendio, con il club pronto a corrispondergli un ingaggio da big a circa cinque milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. E’ tutto apparecchiato e si aspetta il via libera definitivo da parte di Alvaro Morata che potrebbe arrivare già nelle prossime per uno sbarco in Italia all’inizio della prossima settimana, per sottoporsi alle visite mediche e poi mettere nero su bianco prima delle meritate vacanze.

Il calciomercato del Milan, però, è in fermento anche per l’acquisto di altri profili. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono a lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca almeno con altri tre innesti, il centrale di difesa, il terzino destro e il mediano. Ruoli ai quali corrispondono i profili di Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, ma nella lunga e calda estate rossonera possiamo aspettarci anche l’arrivo di altri giocatori.

Calciomercato Milan, Chukwuemeka sempre nel mirino: il Diavolo chiede lo sconto

D’altronde l’organico del Diavolo verrà snellito con gli addii dei tanti esuberi, a partire da Alexis Saelemaeers. Ma andranno via anche Fode Ballo-Toure, Divock Origi, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Nasti.

E’ possibile, inoltre, che facciano la valigia anche elementi di maggiore spessore, che potrebbero portare tanti soldi nelle casse del Milan, come Ismael Bennacer e Malick Thiaw. Ma il club è pronto ad ascoltare offerte anche per Yacine Adli.

Questo fa capire che i colpi a centrocampo potrebbero essere più di uno. Oltre a Fofana del Monaco, obiettivo primario del Milan, attenzione ad altri profili. Attenzione a quel Chukwuemeka, mai sparito dai radar di Geoffrey Moncada. Il Chelsea chiede i soldi della clausola, poco meno di 40 milioni di euro. Una cifra fuori mercato, ma il Diavolo spera di poterlo prendere per circa la metà. I rapporti tra i due club, d’altronde, sono ottimi e non è da escludere che possa essere raggiunto un accordo. Sullo sfondo restano altre idee come quella di Hojbjerg del Tottenham, oltre alla suggestione Rabiot.