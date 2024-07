Lotta a due per il crack del Milan: affare in Serie A

Il talento del Milan è sulla bocca di tutti. Il club rossonero potrebbe cederlo in questa sessione estiva direttamente in Serie A.

I tifosi del Milan ancora non possono dirsi soddisfatti, anzi, stanno cominciando a preoccuparsi per l’immobilismo della squadra rossonera sul mercato. Non che la formazione del neo tecnico Paulo Fonseca avesse bisogno di una rivoluzione totale della rosa, ma finora è l’unica delle big italiane a non aver messo a segno alcun colpo in entrata.

Sul taccuino dei dirigenti del Milan c’è senza dubbio l’approdo di almeno un paio di difensori, di un centrocampista centrale e di un centravanti di primissimo piano, che debba diventare il nuovo numero 9 rossonero. Tanti i nomi sondati e le opportunità di mercato, che però ancora non sono entrati nel vivo di trattative vere e proprie.

Possibile che Ibrahimovic e compagnia vogliano attendere alcune uscite prima di intervenire sul mercato, per capire effettivamente la qualità e la quantità del budget a loro disposizione. Dunque via alle cessioni, come quella che riguarderebbe uno dei talenti maggiori della rosa milanista, un gioiello prezioso che ha ben due estimatori importanti in Serie A.

Il talento rossonero resta in Italia: duello per il suo cartellino

Uno dei primi a partire, nuovamente, sembra dunque essere Luka Romero. Il fantasista argentino, con passaporto spagnolo, che non è ancora mai riuscito ad esprimersi seriamente nel Milan. Nonostante ciò si parla di lui come di un predestinato, che ha bisogno ancora di qualche esperienza importante per fare il salto di qualità.

Romero, ingaggiato a costo zero dalla Lazio lo scorso anno, è stato prestato a gennaio all’Almeria. Non ha potuto evitare la retrocessione della formazione andalusa, ma quanto meno ha salvato la faccia con 13 presenze e 3 reti all’attivo, dimostrando tutto il suo talento ed i guizzi di cui si parla da tempo.

Difficilmente il Milan di oggi potrà donargli spazio e fiducia necessarie per esplodere. Per questo motivo si parla di una nuova partenza in prestito (o anche a titolo definitivo) in questa sessione di mercato. Sulle tracce di Romero vi sarebbero sia il neopromosso Como che il Monza, due giovani club che punteranno sul talento e sul gioco nella prossima stagione.

Cesc Fabregas, tecnico dei comaschi, ha un debole particolare per Romero e per le sue qualità offensive, tanto da volerlo in prestito già a gennaio scorso. Nelle ultime ore anche Adriano Galliani si è inserito nella corsa, sperando di ottenere l’ok del Milan visti gli storici rapporti tra società. Una cosa è certa: il classe 2004 non indosserà il rossonero nella prossima stagione.