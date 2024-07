Scelto il sostituto di Kjaer, il Milan pesca in Serie A

Salutato Simon Kjaer dopo la scadenza del suo contratto, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale.

Il sostituto di Simon Kjaer potrebbe giungere dalla Serie A con il Milan ha messo nel mirino un calciatore di una rivale.

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto del capitano della Danimarca che deve ancora prendere una decisione sul proprio futuro, se proseguire ancora in Europa o accettare la corte delle squadre statunitensi ed arabe pronte a ricoprirlo d’oro. Una perdita importante in casa Milan con i rossoneri che devono trovare in sede di mercato il sostituto del centrale danese. Una delle ultime idee porta ad un giocatore che ha fatto bene durante lo scorso campionato di Serie A anche se la valutazione fatta dalla società è alta.

Calciomercato Milan, occhi in Serie A per il sostituto di Kjaer

Il Milan guarda in casa Bologna per la sostituzione in rosa di Simon Kjaer con i rossoneri che apprezzano molto Jhon Lucumì, difensore colombiano dei rossoblu che ha fatto molto bene durante l’ultima stagione agli ordini di Thiago Motta.

Il centrale mancino in questo momento è impegnato con la sua nazionale nella Copa America dove affronterà l’Argentina in finale per cercare di centrare uno storico successo. La partenza di Calafiori, destinazione Arsenal, rende però difficile una sua cessione da parte del Bologna anche se non impossibile. I rossoblu potrebbero dare il loro assenso alla cessione del difensore sudamericano di fronte ad un’offerta da circa 20 milioni di euro.

Una somma che il Milan ritiene troppo alta al momento anche se in casa rossonera il classe 1998 piace molto e si guarda con attenzione ad un centrale mancino che possa fare coppia con Tomori in vista della prossima stagione. Non è da escludere che il Milan possa tentare di inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare le richieste del Bologna con Tommaso Pobega che piace a Vincenzo Italiano ed è valutato dai rossoneri circa 10 milioni di euro.

Dopo l’affare Saelemaekers di un anno fa e quello solo sfiorato relativo a Joshua Zirkzee, il Milan è quindi pronto ad una nuova trattativa con il Bologna per sistemare la propria rosa. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il primo contatto tra le parti con i rossoblu che prima però vogliono trovare un sostituto in sede di mercato. In questo senso si starebbero valutando le candidature degli svincolati Hummels e Matip.