Dal Milan ai bianconeri, affare sempre più vicino: sarà cessione

Un clamoroso addio può consumarsi nelle prossime settimane: lascia il Milan per i bianconeri, scenario clamoroso

In casa rossonera è il calciomercato a tenere alta l’attenzione. Perché i tifosi del Milan attendono con ansia i colpi tanto attesi, nella speranza che quella per cominciare sia la stagione del rilancio. Dopo un anno difficile chiuso con l’addio di Stefano Pioli, adesso è tutto nelle mani di Paulo Fonseca.

Una scelta controversa e anche parecchio criticata quella del tecnico portoghese che dovrà – sul campo – rispondere alle critiche. Fondamentali però saranno gli acquisti, in primis quello di almeno un grande attaccante che sia in grado di rimpiazzare degnamente Olivier Giroud. Chiusa la deludente parentesi Zirkzee, adesso gli occhi della dirigenza di Via Aldo Rossi sono tutti puntati su Alvaro Morata. Lo spagnolo è il punto di riferimento che Ibrahimovic in persona ha scelto per il ‘Diavolo’.

Si fa strada anche l’ipotesi Abraham che a questo punto potrebbe alternarsi con l’attuale centravanti in uscita dall’Atletico Madrid. Attenzione massima anche in difesa dove dopo la partenza a zero di un pilastro come Simon Kjaer andrà fatto un investimento importante per blindare una retroguardia che nella passata stagione spesso e volentieri ha fatto enorme fatica. In tal senso, occhio al doppio addio: dai rossoneri ai bianconeri, la rivelazione di mercato è clamorosa.

Milan, doppio scippo: firmano coi bianconeri

La giornalista Monica Colombo sulle pagine de ‘Il Corriere della Sera’ ha rivelato quella che potrebbe una delle prossime cessioni in casa rossonera. Un addio pazzesco, con uno dei big di Fonseca che potrebbe finire per salutare Milanello e vestire la maglia bianconera nei prossimi giorni.

Viene riferito, infatti, che al di là dell’operazione Emerson Royal in entrata il Milan si stia muovendo anche per l’arrivo di un nuovo centrale. Il gigante del Salisburgo valutato 20 milioni, Pavlovic, è in cima alla lista. Il motivo? Pare infatti che sia Fikayo Tomori che Malick Thiaw siano finiti al centro del fortissimo interesse del Newcastle. I ‘Magpies’, la cui dirigenza è in ottimi rapporti dopo l’affare Tonali di un anno fa, potrebbero quindi decidere di puntare uno dei due centrali costringendo il Milan a stringere la presa proprio su Pavlovic nei prossimi giorni.

Già da tempo, soprattutto Tomori, era dato come possibile partente in direzione Premier League. Dopo gli anni difficili al Chelsea, il nazionale inglese in maglia rossonera si è affermato come uno dei centrali più forti al mondo. Ed è per tale ragione che il Newcastle sarebbe intrigato nel poter contare su di lui da qui alla prossima stagione. Staremo a vedere anche per quel che riguarda Thiaw visto che tra prestazioni assai altalenanti ed infortuni, il 22enne di Dusseldorf ha spesso e volentieri deluso le aspettative.