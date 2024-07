Ha scelto il Milan, via libera ad un passo: che colpo

Le ultime sul giocatore che può rafforzare il centrocampo del Milan. Il calciatore ha detto sì al Diavolo ed è pronto a vestire il rossonero

La quiete dopo la tempesta. La settimana che si aprirà domani dovrebbe essere quella della svolta definitiva per il mercato del Milan. Il Diavolo è così pronto a mettere le mani su Alvaro Morata, ma sono entrate nel vivo altre trattative, che si potrebbero chiudere a brevissimo.

Sull’attaccante della Spagna tutto è davvero pronto. Il leader delle Furie Rosse ha detto sì ad un contratto da quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. Morata si appresta così a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, dentro e fuori dal campo. Sarà il centravanti di riferimento, completando il tridente con Rafa Leao e Christian Pulisic. Serve l’ultimo ok definitivo, che il Milan spera di ricevere nelle prossime ore per chiudere il capitolo del centravanti titolare. La priorità di questo mercato.

Ma le prossime ore saranno quelle anche del difensore, con il Milan che ha deciso di stringere per Pavlovic. Per il mancino serbo del Salisburgo è pronto un contratto di cinque anni a circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che lo porterà a guadagnare più del doppio rispetto a quanto percepisce attualmente. Serve l’accordo con gli austriaci e il Diavolo si augura di poter chiudere l’affare per una ventina di milioni di euro.

Calciomercato Milan, altro sì ad Ibra: ecco Fofana

Allo stesso tempo, il Milan è intenzionato a chiudere anche per Youssouf Fofana, che ha detto sì a Ibra e Furlani. E’ lui il prescelto per rafforzare la mediana, quel giocatore di equilibrio utile per ridare solidità alla difesa.

Il centrocampista ha già informato il Monaco che vuole vestire il rossonero e al momento non ha alcuna intenzione di ascoltare altre proposte. L’Europeo anonimo, passato in panchina, per via della sorpresa Kante, non ha attirato altre squadre su di lui.

Fofana piace tanto anche in Premier League, a squadre di medio-basso livello, come può essere il Nottingham Forest o il West Ham. Anche il Fulham ha chiesto informazioni, ma la priorità del francese resta il Milan. Il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, permette al giocatore di avere il coltello dalla parte del manico: proprio per questo il Milan non arriverà mai ad offrire i 30 milioni di euro richiesti dai monegaschi. Il Diavolo vorrebbe spendere quasi la metà, ma è molto probabile che si trovi un accordo sui venti milioni. Un buon compromesso per far felici tutti.