Manca solo l’ufficialità, il Milan lo saluta: cessione imminente

Il club rossonero è a un passo da perfezionare un’operazione in uscita: nelle prossime ore il giocatore potrebbe lasciare Milanello.

Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro: il Milan prenderà i rinforzi necessari, ma è anche importante effettuare delle cessioni. Ci sono calciatori che non rientrano nel progetto e che sono destinati a partire.

Due nomi dei quali la società si vorrebbe sbarazzare in fretta sono Divock Origi e Fodé Ballo-Touré. Il primo ha uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui ed è legato al club da un contratto che scade a giugno 2026. Ha alcune richieste dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dal Qatar. È reduce da una stagione negativa in prestito al Nottingham Forest e già un anno fa fu complicato cederlo, vedremo se si ripresenteranno problemi anche in questa sessione estiva del calciomercato.

Milan, partenza vicinissima: le ultime notizie

Per quanto riguarda Ballo-Touré, che ha trascorso un anno anonimo in prestito al Fulham, c’è un’offerta dal Besiktas. Il Milan l’ha accettata, però il terzino senegalese non è convinto e vuole attendere altre proposte: preferisce Inghilterra e Francia come destinazioni. Ha un contratto fino a giugno 2025 e percepisce circa un milione netto a stagione. Per il cartellino possono bastare 2-3 milioni.

C’è un’altra cessione che, invece, sembra ormai prossima: quella di Lorenzo Colombo all’Empoli. Le parti hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante con la formula del prestito secco, la stessa con la quale lo aveva prelevato il Monza meno di un anno fa.

Il club toscano era alla ricerca di un centravanti e ha deciso di puntare sul 22enne nato a Vimercate, desideroso di riscattarsi dopo che in Brianza non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative: 4 gol e un assist in 25 presenze. Ha potuto giocare con continuità soprattutto nella prima parte di stagione, ma i gol sono stati pochi e quindi Adriano Galliani nel mercato di gennaio ha preso Milan Djuric, punta che gli ha tolto spazio.

Prima di approdare a Monza, aveva giocato un anno in prestito a Lecce (6 gol e 2 assist in 34 presenze). Ora ha una nuova opportunità importante in Serie A e a Empoli deve cercare di dimostrare quanto vale. Finora si è fatto apprezzare soprattutto per il lavoro che fa per la squadra, però deve essere più incisivo in fase realizzativa. Tradotto: servono più gol. Vedremo se Colombo farà il salto di qualità atteso. Il Milan lo monitorerà con attenzione.