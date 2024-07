7 milioni per l’addio, il Milan ha fissato il prezzo

In casa Milan si programma con insistenza il mercato in entrata ma si deve tenere conto anche di alcuni giocatori che potrebbero salutare

I tifosi del Milan continuano ad attendere il primo annuncio ufficiale in merito ai rinforzi che la società metterà a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca in questa sessione di mercato. Il tecnico portoghese assieme alla dirigenza in questi giorni sta mettendo a puntino i piani in merito a nuovi innesti e anche alle uscite che dovranno essere fatte nel corso di questa estate 2024 in sede di calciomercato.

Se dal punto di vista dei nuovi acquisti ci sono alcune trattative ormai vicine alla definitiva fumata bianca come quella relativa ad Alvaro Morata, ormai ad un passo dal ritorno in Serie A per diventare il nuovo numero 9 del Diavolo, bisogna però tenere conto anche di chi potrebbe lasciare la rosa per mettersi in gioco in una nuova realtà. Proprio in queste ore il Milan ha fissato il prezzo per un suo giocatore che forse i tifosi non avrebbero voluto salutare ma che ormai sembra destinato a partire.

Milan-Simic: le trattative per il rinnovo non decollano, per 7 milioni di euro può essere ceduto

Un club di primo livello come il Milan tiene sempre molto in considerazione il suo settore giovanile perché spesso può portare a trovarsi già in casa dei giocatori importanti senza dover fare mercato. Nell’ultimo campionato uno che ha impressionato per le sue doti e la sua maturità è Jan-Carlo Simic che ha fatto il suo esordio lo scorso mese di dicembre nel match contro il Monza, durante il quale ha anche trovato la sua prima rete in Serie A.

I tifosi del Milan si sono molto affezionati al centrale classe 2005 che ha fatto vedere ottime cose anche con la formazione Primavera rossonera. Ora però Simic ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e i discorsi che sta facendo con la società per cercare l’accordo su un prolungamento non sono ancora arrivati a buon punto.

Simic infatti non vorrebbe essere utilizzato per fare la spola tra Serie A e la squadra “Milan Futuro” che esordirà quest’anno in Serie C. Il giovane centrale serbo si sente infatti pronto per una prima squadra di massima categoria e per tale motivo potrebbe essere ceduto in questa estate. Il Milan non vuole perdere a zero un giocatore così talentuoso e per il suo cartellino chiede 7 milioni di euro, una cifra che ha già portato ai primi interessamenti come quello dell’Anderlecht.