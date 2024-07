Ansia Zeroli, sale la preoccupazione tra i tifosi del Milan

Kevin Zeroli fa salire l’ansia tra i tifosi del Milan: le ultime novità sul talentuoso centrocampista e cosa potrebbe succedere

Il Milan si sta concentrando sul rinforzare la squadra, ma c’è un talento pronto a salire in rampa di lancio per i rossoneri, quello di Kevin Zeroli. Stiamo parlando di un centrocampista dalle grandi qualità tecniche e fisiche, alto 187 centimetri e ancora da formare del tutto sotto il profilo della potenza atletica, ma che ha già messo in evidenza caratteristiche importanti e che potrebbero essere molto utili a Paulo Fonseca.

A 19 anni Zeroli ha già esordito in Serie A ed è blindato da un contratto fino a giugno 2028, ma ora il ragazzo è pronto a mettersi in evidenza anche in Nazionale. Negli ultimi giorni il calciatore è stato grande protagonista anche con la maglia dell’Under 19: è stato tra i migliori in campo e ha segnato nella rimonta degli azzurri ai danni dell’Ungheria, con una marcatura molto importante per la squadra di Bernardo Corradi.

Zlatan Ibrahimovic non vorrebbe cederlo in prestito, ma farlo crescere nel Milan Futuro e permettergli di affacciarsi anche in prima squadra, in modo da monitorare da vicino le sue prestazioni. I tifosi rossoneri, però, sono in ansia per gli ultimi rumors che riguardano il mediano.

Calciomercato Milan, Zeroli può partire

Di sicuro, un 19enne con le caratteristiche di Zeroli è spendibile non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Già un anno fa si parlava del possibile interesse da parte di diverse big europee, su tutte squadre di Bundesliga e Premier League. Per questo, l’hanno visionato in più occasioni negli ultimi anni, soprattutto nei match di Youth League, in cui è riuscito a fare bene.

Rafaela Pimenta – agente del calciatore – sarebbe pronta ad ascoltare qualsiasi proposta in arrivo, ma la posizione del Milan resta la stessa. Il talento rossonero non si tocca, a meno di una grossa offerta che possa far vacillare anche i vertici societari. Si fanno le opportune valutazioni e il club è pronto a decidere il da farsi.

Basti ricordare quanto successo tra l’Inter e Cesare Casadei con il Chelsea o per alcuni dei migliori giovani italiani. La preoccupazione dei tifosi, quindi, non può essere del tutto placata e bisognerà aspettare le prossime settimane per capire se Zeroli sarà sacrificato già in questa sessione di calciomercato, un’eventualità che tutti nel capoluogo lombardo vorrebbero scongiurare.