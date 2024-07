Rivelazione sconcertante, il colpo è saltato: Milan a mani vuote

Il Milan deve rinunciare al grande colpo: il retroscena rivela un imprevisto cambio di rotta che ha fatto saltare l’affare.

Il Milan ha finalmente messo a segno un colpo importante in questo calciomercato estivo. Manca solo l’ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: la prossima stagione Alvaro Morata indosserà la maglia rossonera. Un acquisto che fa ovviamente felici i tifosi rossoneri che chiedevano da tempo qualche innesto di spessore specialmente sul fronte offensivo, vista anche la partenza di Giroud.

Tuttavia i fan del Diavolo sanno bene che per consegnare al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, un organico in grado di competere al meglio in Italia e in Europa c’è sicuramente bisogno di qualche altro rinforzo. In particolare emerge chiaramente la necessità di rinnovare la fascia destra, aggiungendo un elemento che possa davvero garantire un salto di qualità.

La dirigenza rossonera sta sondando il mercato per cercare di individuare le pedine giuste: nelle ultime settimane si è parlato parecchio di un giocatore in uscita dal proprio club, si tratta di Emerson Royal, terzino destro brasiliano del Tottenham che piace parecchio anche a Zlatan Ibrahimovic. L’affare si è complicato notevolmente.

Rivelazione sconcertante: hanno detto no, Milan spiazzato

Il primo obiettivo del Milan per la fascia destra sembrava essere proprio l’ex Barcellona e Betis. Nell’estate 2021 gli Spurs versarono 25 milioni nelle casse degli azulgrana per assicurarsi le prestazioni del calciatore: in tre stagioni ha collezionato 101 presenze, mettendo a segno 4 reti. Tuttavia nell’ultimo anno con mister Postecoglou le sue apparizioni complessive sono state solo 24.

Il Milan ha quindi provato a inserirsi per il brasiliano, offrendo 10 milioni di euro al Tottenham per il terzino destro. Secondo quanto riportato su X dal giornalista sportivo della BBC, Nizaar Kinsella, i rossoneri avrebbero presentato prima un’offerta verbale e poi quella ufficiale. Tuttavia, sempre stando a quanto riportato da Kinsella, gli Spurs hanno rifiutato i dieci milioni offerti da Furlani e Cardinale.

Per il Tottenham, infatti, il calciatore vale almeno 20 milioni di euro: i londinesi non accetteranno offerte inferiori. Il Milan, per ora, ha deciso di mettere l’affare in stand-by: come riporta anche la Gazzetta dello Sport, in casa rossonera non sono così convinti di spendere il doppio di quanto previsto per Emerson Royal.

Al momento non ci sono stati altri contatti tra i due club: nei prossimi giorni si capirà se la trattativa può dirsi definitivamente arenata.