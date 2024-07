Milan “tradito”, Adli cambia maglia in Serie A

Il centrocampista francese vicino alla cessione, per i tifosi rossoneri il suo addio non è a cuor leggero vista la destinazione in Serie A

Sta per entrare nel vivo anche il mercato del Milan che nel corso di questa estate non ha ancora riservato molte emozioni. Dopo settimane di rumors finalmente si è concretizzata la questione attaccante, il nuovo bomber rossonero sarà Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha appena vinto l’Europeo e la società ha deciso di puntare su di lui per il post Giroud, un investimento con la clausola da 13 milioni più un grande contratto. Ma non c’è solo questo sul mercato.

Sul fronte delle uscite invece ci sono una serie di nomi che potrebbero lasciare il Milan nelle prossime settimane, da qui alla fine di agosto quando chiuderà il mercato.

In questo elenco ci sono diversi giocatori che sono degli esuberi e che quindi non rappresentano una grave perdita per il club. Bisogna però fare attenzione anche alla possibile partenza di un elemento prezioso come Yacine Adli perché potrebbe presto finire in una nuova squadra italiana che milita in Serie A. Il calciatore francese potrebbe salutare a sorpresa in questa sessione di mercato.

Una cessione e poi assalto ad Adli

Il Torino ha cominciato in questi giorni il ritiro e ci sono grosse aspettative dai tifosi, la squadra – dopo tre anni di Juric – ora sarà guidata dal nuovo allenatore Paolo Vanoli, reduce dalla promozione con il Venezia. La notizia per tutti i tifosi granata è quella dell’assenza di Ivan Ilic assieme al resto della squadra, il centrocampista serbo sarebbe dovuto rientrare dopo le vacanze post Europeo proprio il 17 al pari del connazionale Vanja Milinkovic Savic che è tornato in gruppo.

Ilic però – di comune accordo con la società – non prenderà parte al ritiro del Torino in quanto su di lui sono sempre più insistenti delle voci di mercato vista la ricca offerta fatta dallo Zenit. Questo trasferimento, sempre più vicino, cambia anche il mercato del Milan che può perdere un suo giocatore.

Il Torino infatti per sostituire Ilic vorrebbe portare in Piemonte Yacine Adli che saluterebbe così il Milan. Per i tifosi rossoneri il suo addio non sarebbe preso a cuor leggero visto che si erano molto legati al profilo del centrocampista francese, apparso sempre molto legato all’ambiente in questi anni di militanza milanista.