Prima rottura per Fonseca al Milan, ha dato l’ok alla cessione

In casa Milan sembra essere giunta agli sgoccioli l’avventura di un big con Fonseca che ha dato l’ok per la cessione.

Paulo Fonseca è in costante contatto con la dirigenza per cercare di capire quali possano essere i colpi in entrata e quali le operazioni da chiudere in uscita.

Nelle ultime ore sia il tecnico che il club avrebbero raggiunto una decisione, aprendo di fatto alla partenza di uno dei difensori centrali presenti al momento in rosa. La volontà del club meneghino è quella di chiudere quanto prima l’operazione che porta a Pavlovic del Salisburgo con il serbo che diventerebbe un nuovo perno della retroguardia rossonera. Non è poi da escludere un altro affare in entrata se Pierre Kalulu dovesse essere considerato un terzino destro e non rientrare nel lotto dei centrali.

Calciomercato Milan, ok di Fonseca alla cessione: addio rossoneri

Paulo Fonseca avrebbe concordato con la società il prezzo di cessione di Malick Thiaw. Nel caso in cui il Newcastle dovesse arrivare a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro il Milan darebbe l’ok alla partenza del tedesco che non sembra partire con i galloni del titolare in questa stagione.

L’intenzione del club rossonero è quella di puntare sulla coppia formata da Tomori e Pavlovic con il serbo che appare sempre più vicino al trasferimento a Milanello. La prima alternativa sembra essere rappresentata da Matteo Gabbia. Il centrale italiano da quando è tornato dal prestito al Villarreal ha dato ampie garanzie alla difesa del Milan ed è molto apprezzato da Fonseca in questi primi giorni di allenamento.

Thiaw rischia di scivolare sempre più nelle gerarchie del tecnico e di passare gran parte del campionato in panchina. L’eventuale cessione dell’ex Schalke 04 darebbe al Milan una somma di denaro da investire in sede di mercato per arrivare agli obiettivi concordati tra tecnico e società. La volontà del club è infatti quella di portare in rossonero due nuovi centrocampisti con Fofana e Samardzic che potrebbero andare a comporre una linea mediana con il giusto mix tra qualità e quantità.

Per quello che riguarda la difesa resta da capire quello che sarà il destino di Simic. Il classe 2005 non sembra intenzionato a vivere una stagione in Serie C e, considerato il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025, è probabile che saluti il Milan già durante i prossimi giorni. L’Anderlecht, fiutato l’affare, ha fatto recapitare al Milan una proposta da circa 3 milioni di euro.