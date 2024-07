Addio Milan per 20 milioni, decisione presa

Il club rossonero ha fissato il prezzo per un giocatore che può lasciare Milanello nelle prossime settimane: lo vogliono due squadre straniere.

Entrate e uscite, il Milan è impegnato su più fronti in questa fase del calciomercato. Ci sono diverse operazioni da effettuare e alcune possono sbloccarsi in questi giorni.

Per quanto riguarda le cessioni, il club rossonero ha mandato Devis Vasquez all’Empoli in prestito con diritto di riscatto e a breve anche Lorenzo Colombo dovrebbe andare in Toscana. Nel caso dell’attaccante, però, la formula dovrebbe essere quella del prestito secco. Vendita definitiva, invece, per Jan-Carlo Simic. Il 19enne difensore serbo, in scadenza a giugno 2025, non ha trovato un accordo per il rinnovo e andrà all’Anderlecht per 3 milioni di euro più una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Milan, altra cessione in programma

Ovviamente, il Milan spera di liberarsi anche di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, neppure aggregati al gruppo di Paulo Fonseca e totalmente fuori dal progetto. Entrambi hanno richieste dalla Turchia, ma la destinazione non sembra stuzzicarli. C’è un’altra cessione che potrebbe essere più facile e portare anche un discreto gruzzoletto nelle casse societarie.

Ci riferiamo a quella di Alexis Saelemaekers, reduce da una buona stagione al Bologna e poi non riscattato per scelta del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Non rientra nei piani di Fonseca, anche se sta regolarmente effettuando la preparazione a Milanello. L’obiettivo è venderlo e il Milan era partito da una richiesta di 20 milioni per la sua cessione. Nessun club si è avvicinato a questa cifra, alla fine potrebbero bastarne 15 per chiudere l’affare.

In questi giorni c’è il pressing del Leicester City, squadra neopromossa in Premier League che vuole allestire un organico in grado di salvarsi senza troppi patemi. Non ha ancora formulato un’offerta convincente, però le parti sono in contatto. Un’altra inglese che ha messo Saelemaekers nel mirino è il West Ham United allenato da quel Julen Lopetegui che a un certo punto sembrava destinato alla panchina del Milan.

Il giocatore belga può fare comodo a tanti tecnici. È un esterno destro che può giocare su entrambe le fasce, può essere impiegato sia sulla linea dei centrocampisti che in posizione più avanzata. In caso di necessità è stato anche arretrato nel ruolo di terzino. Ha una grande duttilità tattica ed è un giocatore molto generoso in campo. Non è sempre lucido e preciso nell’ultima scelta, quando deve calciare in porta o servire un assist, però ha margini di miglioramento.