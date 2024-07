Concorrenza battuta: arriva Bonaventura, che colpo

Un club di Serie A sembra ormai davvero a un passo dall’accordo con Jack Bonaventura: un colpo di grande spessore.

Gli ultimi mesi non sono stati di certo semplici per Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. La stagione con la Fiorentina si è infatti conclusa con un’altra sconfitta in finale di Conference League, proprio come avvenuto nel 2023, stavolta per mano dell’Olympiacos. Ma non è tutto. Qualche settimana dopo il centrocampista e il club viola hanno annunciato la separazione, arrivata al termine del contratto che legava il giocatore alla squadra del presidente Rocco Commisso.

Dulcis in fundo, Bonaventura non è stato preso in considerazione da Luciano Spalletti per la spedizione azzurra agli Europei in Germania nonostante un rendimento senz’altro più che positivo nello scorso campionato. Una grossa delusione per il centrocampista di San Severino Marche, che ora è alla ricerca di una piazza che possa dargli nuovi stimoli e magari consentirgli di essere ancora protagonista in Serie A.

Proprio in queste ore sono giunte alcune voci di mercato che riguardano Bonaventura. Stando alle indiscrezioni, infatti, sembra che in pole per assicurarsi l’ex viola – attualmente svincolato – ci sia un club che ha già fatto capire di avere ambizioni importanti.

Arriva Bonaventura, che colpo: tifosi scatenati

Un colpo a sorpresa e un club con grandi aspettative per il suo rientro in serie A. Stiamo parlando del Como di Cesc Fabregas, neopromosso in Serie A, che nelle scorse settimane ha messo a segno colpi rilevanti e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

L’allenatore spagnolo – nei colloqui avuti con la dirigenza comasca per migliorare la rosa – ha fatto il nome di Bonaventura. Il centrocampista marchigiano può essere davvero un tassello importante per la mediana. La destinazione lariana piace al giocatore ed è per questo che i rumors parlano di un accordo vicino. Tuttavia il Como sa bene che finché non viene messo nero su bianco può accadere di tutto, anche perché ci sono altri club italiani molto interessati all’ex Fiorentina.

Qualche giorno fa sembrava che i contatti tra l’entourage di Bonaventura e il Torino fossero ormai definitivamente interrotti. Invece, almeno stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che i granata vogliano fare ancora un tentativo per convincere il 35enne.

Più defilato il Genoa, che segue comunque la situazione ed è eventualmente pronto a inserirsi. Lo scorso gennaio Bonaventura era stato seguito anche dalla Juventus, ma in questo calciomercato estivo i bianconeri hanno già ristrutturato il centrocampo con gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram.