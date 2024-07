Milan, cambia ruolo con l’arrivo di Samardzic: lo ha già fatto

Il giocatore è pronto a cambiare ruolo, così può coesistere con Samardzic. Il punto della situazione sul centrocampo del Milan

Può cambiare pelle il centrocampo del Milan. Dopo l’acquisto ufficiale di Alvaro Morata, il Diavolo è pronto a concentrarsi sugli altri ruoli, così da consegnare a Paulo Fonseca una squadra ancor più competitiva. Non è un segreto che le attenzioni adesso sono puntate su Pavlovic e Fofana.

Il Diavolo si augura di chiudere per il centrocampista francese e per il difensore serbo, che hanno detto sì ai rossoneri, entro pochi giorni per una somma complessiva che non superi i 40 milioni di euro. Il weekend ci dirà se i due affari possono davvero andare in porto a brevissimo. Non resta che attendere, ma il mercato dovrebbe prevedere altri acquisti, come il centravanti. D’altronde la maglia numero nove è rimasta vacante e il Diavolo sta pensando sempre più intensamente a Fullkrug. Il tedesco, però, non è l’unico nome sulla lista. Non è ancora sparito ad esempio quello di Abraham, ma serve che la Roma accetti alcune contropartite tecniche. Attenzione inoltre a Lukaku e Depay, opportunità degli ultimi giorni alle quali il Diavolo continua a guardare.

Milan: ecco Samardzic, Loftus-Cheek cambia ruolo

Il Milan poi sta pensando seriamente di prendere anche un altro centrocampista oltre a Fofana. Un centrocampista con caratteristiche offensive, che può svolgere il ruolo di mezzala in caso di 4-3-3 o di trequartista nel 4-2-3-1 e il nome che si è scaldato in queste ore è quello di Samardzic, per il quale ci sono stati diversi contatti con il suo entourage.

Nelle prossime ore ce ne saranno altri e poi si capirà con l’Udinese se la trattativa può decollare. Geoffrey Moncada stravede per lui ed è pronto a portarlo a Milano, ma serve l’uscita di qualcuno, come Bennacer, Adli o Pobega. Non farà le valigie certamente Ruben Loftus-Cheek. L’inglese la scorsa stagione ha di fatto ricoperto i ruoli che andrebbe ad occupare Samardzic qualora arrivasse. E’ evidente però che i due potrebbero comunque giocare insieme: con il 4-3-3 chiaramente non ci sarebbero problemi ed entrambi farebbero le mezzali, con Fofana magari a dare supporto alla difesa. Se si dovesse optare al 4-2-3-1, invece, a fare qualche passo indietro sarebbe il centrocampista inglese. E’ vero che non è proprio la sua posizione preferita, ma in passato ha dimostrato di poterla fare e ha quella fisicità e quei centimetri che tornerebbero certamente utili.