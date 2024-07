Sinner, ora è ufficiale: il comunicato toglie ogni dubbio

Jannik Sinner è uscito deluso dal torneo di Wimbledon e ora deve ritrovarsi in fretta in vista dell’attesissimo appuntamento olimpico di Parigi

Il tennista azzurro ha sempre dichiarato di tenere moltissimo ai Giochi e proverà a conquistare una medaglia al Roland Garros. Questa lunghissima stagione lo vedrà però ancora protagonista con la Nazionale di Coppa Davis, per bissare il successo dello scorso anno.

Questa stagione per il tennis sarà particolarmente intensa perché rispetto ai soliti tornei si aggiunge anche l’appuntamento olimpico. Jannik Sinner ha sempre dichiarato come a Parigi vuole cercare di essere protagonista, visto che ritiene i Giochi come un appuntamento imperdibile. Lo stesso Novak Djokovic ha sacrificato parte della stagione (e il litigio con Ivanisevic) per arrivare al top al Roland Garros a Cinque Cerchi.

Dopo l’evento clou dell’estate, però, i giocatori saranno chiamati ad un altro tour de force che dovrà portarli fino alle ATP Finals di Torino, passando per gli US Open, gli altri Master 1000 e la Coppa Davis. L’Italia è campione uscente dopo il meraviglioso exploit di Malaga e ha tutte le carte in regola per confermarsi al top. Sinner è una garanzia e con un Musetti come quello visto a Wimbledon si può andare lontano, così come in doppio dove Bolelli e Vavassori hanno dato dimostrazione di essere ormai ai massimi livelli.

Coppa Davis, Sinner guida gli Azzurri: tutti i convocati in vista di Bologna

La Coppa Davis tornerà ad essere protagonista dal 10 al 15 settembre, con le 16 nazionali che si daranno battaglia per portare a casa l’Insalatiera del 2024. Tra l’altro proprio in queste ore sono stati diramati i convocati delle varie squadre, tra cui ovviamente l’Italia. Il capitano Filippo Volandri se la vedrà con i suoi ragazzi contro Olanda, Belgio e Brasile, nel gruppo A che si disputerà a Bologna.

A far parte della spedizione saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, mentre non figurano né Lorenzo Sonego né Matteo Berrettini, scivolati indietro nel ranking ATP. I nostri avversari saranno Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Wesley Koolhof, per quanto riguarda i Paesi Bassi. Zizou Bergs, Joris De Loore, Gauthier Onclin, Sander Gille, Joran Vliegen, per il Belgio e Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Joao Fonseca, Rafael Matos, con il Brasile.

Con un Sinner motivato e in forma non ci dovrebbero essere problemi a staccare il pass per le fasi finali in Spagna.