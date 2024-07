Niente riscatto e occasione Milan: colpo in Serie A

Il Milan può mettere le mani su un altro centrocampista. Non solo Samardzic e Fofana: ecco l’idea del Diavolo che piace a Ibra

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo con l’acquisto di Alvaro Morata, ma ora Paulo Fonseca si aspetta gli arrivi anche del centrale mancino oltre che del centrocampista difensivo e i nomi cerchiati in rossonero quelli di Pavlovic e Fofana.

Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada si augurano di poter chiudere nei prossimi giorni. La valutazione del serbo è di 25 milioni di euro, ma Milan e Salisburgo sono pronti a trovare la quadra sui venti milioni. Verosimilmente servirà qualcosa meno per strapparlo al Monaco. Il contrato in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giungo 2025, non lascia alternative alla squadra del Principato di Monaco.

Ma il calciomercato del Diavolo dovrebbe prevedere altri colpi. I tifosi sanno per certo che arriverà un nuovo centravanti. Impossibile che la numero nove rimanga vacante. Servirà però aspettare agosto per capire quale potrà essere l’opportunità giusta. Ad oggi il Diavolo si augura di poter acquistare Fullkrug, ma attenzione chiaramente alle altre piste, come quella che porterebbe a Memphis Depay o a Romelu Lukaku. Occhio però a tralasciare la pista Tammy Abraham, che non è chiusa del tutto. Discorso identico per il centrocampo: sì perché il Milan oltre a Fofana vuole mettere le mani su un altro giocatore, magari con la partenza di uno tra Adli e Pobega.

Calciomercato Milan, non solo Samardzic: torna di moda Amrabat

Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Samardzic. Per il giocatore serbo ne sapremo di più ad inizio settimana, ma è un affare complicato. Le commissioni possono rappresentare un problema come le contropartite da offrire all’Udinese.

Ecco perché guardare ad un altro centrocampista è giusto. Attenzione dunque alle opportunità e una di queste può riaprire un’idea che sembra essere stata messa da parte nelle ultime settimane, quel Sofyan Amrabat che è dovuto tornare a Firenze, nonostante la sua volontà di rimanere al Manchester United. I Red Devils, però, hanno avuto un’altra idea. Oggi alla Fiorentina è dunque un esubero. Il contratto in scadenza nel 2025 non lascia alternative: il marocchino tornerebbe volentieri in Premier League, ma dire no a Zlatan Ibrahimovic, qualora dovesse chiamare, sarebbe complicato. Lo svedese ha espresso il suo apprezzamento per il giocatore da tempo e potrebbe spingere per portarlo a Milano, così Fonseca avrebbe un nuovo centrocampista giovane e di esperienza.