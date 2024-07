Spunta la clausola: 60 milioni per il colpaccio

Il Milan deve fare i conti con il prezzo del calciatore e con una clausola rescissoria davvero importante da 60 milioni di euro

L’idea del Milan non è certo quella di fermarsi all’acquisto di Alvaro Morata. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono pronti a mettere a segno altri colpi per consegnare a Paulo Fonseca una rosa ancora più competitiva rispetto allo scorso anno.

Servono rinforzi per rispondere alla Juventus e per avvicinarsi all‘Inter. L’obiettivo d’altronde è quello di conquistare lo Scudetto e serve una mano dal mercato. Dopo il centravanti spagnolo si guarda soprattutto agli altri reparti, anche se l’idea di prendere un altro attaccante è più che viva. Ma adesso il Milan vuole chiudere per un difensore mancino e il nome caldo resta quello di Pavlovic e per un centrocampista. Anche in questo caso c’è il preferito per il quale si più chiudere davvero nei prossimi giorni, quel Youssouf Fofana che ha già detto sì al Diavolo. Ora serve solo il via libera da parte del Monaco, magari per una cifra sui 18-20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, non solo Fofana: il punto su Rios

Youssouf Fofana non è l’unico centrocampista sul taccuino di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Sono diversi i nomi per rafforzare la mediana. Se dovesse essere ceduto qualcuno – il primo indiziato continua ad essere Ismael Bennacer, che piace in Arabia Saudita e che può salutare per i 50 milioni di euro della clausola o per qualcosa – è facile immaginare l’acquisto di un altro centrocampista.

Nelle ultime ore il nome caldo è quello di Samardzic, ma tutti sappiamo le difficoltà nel trattare con il suo entourage. Attenzione così ad altre idee come quella che porterebbe a Richard Rios, 24enne del Palmeiras. Sul giocatore che si è messo in mostra nel corso dell’ultima Copa America, sono emersi dettagli interessanti. E’ stata Sportitalia a svelarli e secondo quanto riferito nel contratto che lega il centrocampista al Palmeiras sarebbe presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. E’ plausibile però che il club brasiliano ascolti proposte sui 30 milioni di euro. Una cifra comunque significativa, che il Milan difficilmente deciderà di investire.

Sullo sfondo restano altre idee come Hojbjerg del Tottenham o Amrabat della Fiorentina. Il centrocampista marocchino non rientra nei piani della Fiorentina, che può lasciarlo andare ad una cifra di saldo.