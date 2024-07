Il video che lascia di sasso: Alcaraz lo ha fatto veramente

Carlos Alcaraz mantiene la promessa, lo ha fatto veramente: lo dimostra un video che lascia i tifosi senza parole

Ha appena conquistato il suo secondo Wimbledon consecutivo, ma a quanto sembra Carlos Alcaraz è ancora al settimo cielo per un altro trionfo degli ultimi mesi, quello arrivato a Parigi poche settimane fa. Vincere il Roland Garros era sicuramente uno dei suoi sogni da bambino, ed essere riuscito a realizzarlo meritava ovviamente un festeggiamento ad hoc, una celebrazione in grado di ricordargli per sempre uno dei momenti più importanti della sua vita.

Sorprende quindi, ma fino a un certo punto, che il fuoriclasse spagnolo abbia quindi scelto questo periodo di pausa dagli impegni tennistici post Wimbledon per mantenere una promessa che aveva fatto a se stesso. Una promessa che ha sorpreso, peraltro, molti dei suoi tifosi.

Chi pensava infatti che Carlitos stesse già proiettandosi sul prossimo obiettivo, quell’oro olimpico che mai come in questo momento sembra alla sua portata, si sbagliava. Prima di tornare con la testa a Parigi, Alcaraz ha infatti scelto di immortalare quanto successo a Parigi solo poche settimane fa, e lo ha fatto in un modo che per lui è diventato quasi una tradizione.

Alcaraz lo ha fatto davvero: tifosi a bocca aperta, il tennista spagnolo ha mantenuto la promessa

In principio fu una data, semplice e importantissima: quella della sua prima vittoria in un torneo dello Slam, agli US Open in un 11 settembre del 2022 che mai potrà dimenticare. Subito dopo toccò a Wimbledon, rappresentato simbolicamente da una fragola con delle stelline. Due Slam, due tatuaggi impressi sulla sua pelle.

Quasi fosse una tradizione, Alcaraz ha deciso di dare seguito a questa piacevole abitudine e ha marchiato sulla sua epidermide anche il trionfo al Roland Garros dello scorso 9 giugno, tatuandosi una splendida Torre Eiffel.

Un nuovo tatuaggio che ha voluto presentare, con grande orgoglio, sui social, spiegando di volersi tatuare solo il primo Major vinto per ogni prova del Grande Slam. Una collezione che, a 21 anni, è già quasi completa, dunque: gli manca solo l’Australian Open, e tutto fa pensare che già dal 2025 potrà avere l’occasione di riuscire a colmare anche questa lacuna.

Perché anche se al momento la classifica lo vede ancora al terzo posto, alle spalle del nostro Jannik Sinner e di Novak Djokovic, l’Alcaraz dominante che abbiamo ammirato nelle ultime settimane sembra proiettato a numerosi successi nei prossimi anni.

Una buona notizia per tutti i suoi tifosi, una notizia decisamente più preoccupante invece per tutti coloro che pensavano che Sinner potesse dominare il circuito in solitaria. Ma forse, per lo spettacolo, è anche meglio che entrambi abbiano un rivale all’altezza con cui confrontarsi.