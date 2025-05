L’annuncio su Saelemaekers gela i tifosi del Milan: da non credere

Boban allo scoperto su Saelemaekers: l’ex dirigente rossonero ha fatto una importante rivelazione sul suo acquisto nel 2020

La questione Saelemaekers sarà una delle tante da risolvere il prossimo giugno per la società milanista. Il Milan, l’estate scorsa, ha deciso di cederlo in prestito alla Roma; in cambio, con la stessa formula, è arrivato Abraham in rossonero. Arrivare ad un accordo è adesso complicato poiché le valutazioni dei due giocatori sono cambiate, soprattutto quella del belga, adesso superiore ai 20 milioni.

È molto probabile, ad oggi, che Alexis rientri a Milano poi trovare una nuova sistemazione, stavolta a titolo definitivo e a cifre importanti. Lo scarso minutaggio del giocatore con la Roma nell’ultimo periodo è un segnale piuttosto chiaro. Saelemaekers è arrivato in Italia dall’Anderlecht nel gennaio 2020 ed è stata una delle grandi intuizioni di mercato di Maldini, Massara e Boban. E, a proposito dell’ex dirigente croato, ha parlato di Alexis nella sua intervista ad Andrea Longoni sul canale YouTube Milan Hello.

La rivelazione di Boban su Saelemaekers: i dettagli

Un’operazione strana quella che portò Saelemaekers al Milan. A spiegarlo è Boban: “Con Saelemaekers fu strano, perché era chiuso a 6 me pagato 8”. E poi ha aggiunto: “Non voglio essere inelegante, ma con Furlani ho fatto cose molto strane, perché lui doveva anche provare a convincere Singer di lasciarci una parte dei soldi delle cessioni Suso e Piatek”.

Dichiarazioni a sorpresa quelle di Boban che parla di una situazione molto difficile a livello societario, di rapporti e non solo. Fra i tanti argomenti, le grosse difficoltà nelle operazioni di mercato. Il croato ha raccontato che, durante il suo breve periodo da dirigente, aveva chiuso due operazioni: quella per Dani Olmo con la Dinamo Zagabria e con il Salisburgo per Szoboszlai. Con entrambi c’era l’accordo, ed entrambi sono saltati per motivi misteriosi.

Insomma, difficile a queste condizioni fare un lavoro come si deve. Difficoltà che poi si sono ripetute anche di recente, con Maldini e Massara prima e anche con gli attuali dirigenti. Sono davvero tante le operazioni che sono saltate da un momento all’altro e all’improvviso: Marcus Thuram è un chiaro esempio, mentre di recente è accaduto qualcosa di simile con Fabio Paratici.

Boban ha svelato grossi retroscena quindi, fra cui quello che riguarda la trattativa per acquistare Saelemaekers. Che, un po’ a sorpresa, è diventato poi un elemento importante per la vittoria dello Scudetto. Paulo Fonseca lo avrebbe tenuto volentieri, e lo ha detto in maniera molto esplicita; purtroppo però la società ha deciso di venderlo di nuovo in prestito dopo l’ottimo anno al Bologna.