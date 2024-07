Batosta Fognini, mazzata tremenda per il tennista

Batosta per Fabio Fognini: il tennista azzurro viene agganciato da un altro italiano nella classifica all-time

Il weekend di tennis appena trascorso ha sorriso a Matteo Berrettini che ha trionfato in svizzera nell’Atp250 di Gstaad. Il tennista azzurro ha sconfitto in due set (6-3, 6-1) il francese Quentin Halys, conquistato il secondo titolo stagionale dopo quello di Marrakech.

Berrettini era reduce da una sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner al secondo turno e aveva perso numerose posizioni nel ranking, scivolando fuori dai primi 70. Con la vittoria di domenica a Gstaad, il tennista romano è riuscito a tornare in Top 50, precisamente alla posizione n.49. Un risultato certamente da non celebrare, visti i ben più grandi risultati ai quali ci aveva abituato nelle ultime stagioni. Ma, alla luce dei numerosi problemi fisici, essere tornato in top 50 non è per nulla scontato. Con il successo allo Swiss Open è riuscito anche a staccare un suo connazionale, Fabio Fognini, attualmente n.74 del ranking.

La classifica completa degli italiani con più titoli nel circuito maggiore

Non solo il sorpasso in classifica: infatti Berrettini è riuscito a toccare quota 9 trofei in carriera, gli stessi proprio di Fognini. Grazie al successo di Gstaad, Berrettini ha raggiunto il terzo posto (a pari merito con Fognini) nella classifica all-time dei tennisti italiani con più titoli nel circuito maggiore.

Adesso è ad una sola lunghezza da Adriano Panatta, secondo con 10 titoli vinti in carriera. Nell’era Open, però, il più titolato tra gli italiani è Jannik Sinner che ha collezionato 14 trofei (l’ultimo l’ATP Halle), tra cui un Grande Slam (Australian Open 2024).

Dalla parte di Berrettini c’è sicuramente l’età (28 anni), che in prospettiva lo porta ad essere più titolato rispetto a Fognini (37 anni), ormai a fine carriera. Quasi dieci anni di differenza si sentono, nonostante la forza mentale di Fabio che continua a mettersi in gioco sfruttando le sue qualità. Berrettini è destinato a superare anche Panatta, e chissà magari a provare ad insidiare Jannik Sinner. Di seguito la classifica completa degli azzurri più titolati all-time.

1.Jannik Sinner (14 titoli)

2.Adriano Panatta (10 titoli)

3.Matteo Berrettini (9 titoli)

3.Fabio Fognini (9 titoli)

4.Palo Bertolucci (6 titoli)

5.Corrado Barazzutti (5 titoli)

6.Lorenzo Sonego (3 titoli)

6.Marco Cecchinato (3 titoli)

6.Andreas Seppi (3 titoli)

6.Andrea Gaudenzi (3 titoli)

6.Paolo Cané (3 titoli)

7.Lorenzo Musetti (2 titoli)

7.Filippo Volandri (2 titoli)

7.Davide Sanguinetti (2 titoli)

7.Renzo Furlan (2 titoli)

7.Stefano Pescosolido (2 titoli)

7.Omar Camporese (2 titoli)

7.Francesco Cancellotti (2 titoli)

8.Luciano Darderi (1 titolo)

8.Paolo Lorenzi (1 titolo)

8.Daniele Bracciali (1 titolo)

8.Gianluca Pozzi (1 titolo)

8.Massimiliano Narducci (1 titolo)

8.Claudio Pistoiese (1 titolo)

8.Simone Colombo (1 titolo)

8.Claudio Panatta (1 titolo)

8.Gianni Ocleppo (1 titolo)

8.Antonio Zugarelli (1 titolo)