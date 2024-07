E’ successo tutto in diretta: caos Verstappen in gara

Il GP di Ungheria di Formula 1 è stato rocambolesco, non tutto è andato giù a Max Verstappen, che si è espresso senza limiti.

Siamo al giro di boa della Formula Uno, una stagione più emozionante che mail. Il leader del Mondiale è Max Verstappen, ma dietro McLaren e Mercedes sono più competitive che mai e Lando Norris può davvero impensierire il pluricampione olandese. Che nell’ultimo Gran Premio si è sicuramente fatto notare, e non in positivo.

Se tutto non va come desidera Super Max fatica a tenere a bada la frustrazione, non riesce ad accettare risultati diversi dalla vittoria. Emblematico è quanto successo nell’ultimo Gran Premio di Ungheria, gara vinta a sorpresa da Oscar Piastri, dove il campione del mondo non è riuscito a trattenersi e se l’è presa duramente con il suo ingegnere di pista.

La furia di Verstappen è senza freni: il suo sfogo a Budapest

Nelle ultime gare è apparso evidente un leggero calo di rendimento della Red Bull guidata da Ma Verstappen, i suoi risultati lo hanno dimostrato. Il suo talento, ovviamente riconosciuto da tutti, è riuscito infatti a sopperire al meglio alla situazione permettendogli di rinsaldare ancora di più il suo primo posto in classifica.

In Ungheria, però, questo non è accaduto. Praticamente per tutto il Gran Premio lui ha continuamente rivolto lamentele al suo team, ascoltate anche in diretta. A generare la tensione è stato inizialmente l’invito a lasciarsi sfilare da Norris, per poi proseguire con il suo malcontento per la vettura, che non riusciva a garantirgli quanto da lui richiesto.

L’ingegnere di pista Giampiero Lambiase ha chiesto al pilota di gestire le gomme nuove, messaggio che lui non ha minimamente gradito e che lo ha spinto a usare toni tutt’altro che accomodanti con chi era al box: “Ora, non ditemi queste stron*ate – ha detto senza mezzi termini Max – mi avete dato questa ca**o di strategia, ok? Sto cercando di salvare quello che è rimasto, porca miseria“.

Già questo poteva essere sufficiente per dimostrare quanto lui non sappia tenersi a freno quando nota qualcosa che non va, ma la situazione è degenerata ulteriormente, per questo Lambiase non è riuscito più a sopportare tutto in silenzio e a sopportare questo atteggiamento indisponente: “. Lasceremo che i commissari sportivi facciano il loro lavoro – ha detto -. Non ho intenzione di litigare alla radio con altri team. È infantile [fare così] alla radio, infantile. Max, non fare il bambino”.

Uno sfogo davvero pesante e i rapporti tra Red Bull e il pilota sono ai minimi termini. I rumors sull’addio crescono ed occhio quindi a clamorosi colpi di scena. Staremo a vedere.