Gelo Tomori, tifosi del Milan senza parole: che tegola

Il Milan riflette sul mercato. Possibile la partenza di Tomori, reduce da una stagione deludente: senza parole i tifosi rossonero.

Il Milan, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata, sta continuando a concentrarsi soprattutto sulle operazioni in entrata così da fornire quanto prima a Paulo Fonseca i rinforzi da lui richiesti. Al tempo stesso, però, sono diverse le cessioni in cantiere. Luka Romero, ad esempio, è ad un passo dal Deportivo Alaves mentre Lorenzo Colombo diventerà un nuovo giocatore dell’Empoli. A partire, poi, potrebbe essere anche un top player del gruppo rossonero: parliamo di Fikayo Tomori.

L’inglese è reduce da una stagione complicata, caratterizzata da un infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare tra dicembre e febbraio 11 gare di cui 9 in campionato e 2 di Coppa Italia. Numerose, inoltre, le ammonizioni ricevute: ben 10, che testimoniano quanto il 26enne abbia fatto fatica ad esprimersi ai suoi consueti standard qualitativi. Il management guidato da Zlatan Ibrahimovic lo ritiene importante per la causa milanista, ma non intoccabile.

A confermarlo è il fatto che la società, pur non avendo la necessità di far quadrare i conti, non esclude una sua partenza nel caso in cui dovessero arrivare proposte congrue al valore del centrale. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato da ‘Football Transfers’ che ha ripreso un post su ‘X’ di ‘ExWHUEmployee’, risulta esserci una squadra della Premier League: parliamo del West Ham, che in queste ore ha provveduto ad effettuare un sondaggio esplorativo volto a verificare la fattibilità dell’operazione.

Milan, è gelo con Tomori: l’inglese può partire

Finora tra le parti non è andato in scena alcun tipo di contatto ufficiale tuttavia la pista può accendersi da un momento all’altro. Il Milan, in attesa di offerte, si è intanto mosso al fine di portare in città un adeguato sostituto di Tomori. I riflettori, come noto, sono puntati su Strahinja Pavlovic tra i pochi a salvarsi nella Serbia agli ultimi Europei ed intenzionato a lasciare subito il Salisburgo.

Il 23enne ha accettato il quinquennale fino al 30 giugno 2029 da 1.5 milioni netti all’anno messo sul piatto dalla dirigenza rossonera che, a breve, conta di strappare il “sì” decisivo degli austriaci. I quali, dalla sua partenza, vorrebbero incamerare almeno 25 milioni. Ibrahimovic, dal canto suo, spinge per chiudere a quota 20 facendo leva sulla volontà del classe 2001 a trasferirsi alla corte di Fonseca. L’effetto domino sta per scattare. Tomori può davvero salutare la Serie A per fare rientro in Premier.